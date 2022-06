Lovitură pentru Emma Răducanu, chiar la ea acasă. Ce s-a întâmplat la primul mare turneu pe iarbă al anului

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (19 ani, locul 11 WTA) a debutat cu stângul în competițiile pe iarbă din 2022, premergătoare turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

În fața propriilor suporteri, la Nottingham, turneu de categorie WTA 250, Emma Răducanu (cap de serie 2) a fost obligată să abandoneze în meciul din primul tur contra elvețiencei Viktorija Golubic, la scorul de 4-3 în setul inaugural în favoarea adversarei sale.

Emma Răducanu a explodat în circuitul WTA în urmă cu un an, pe iarba londoneză de la Wimbledon, când a ajuns în optimi venind din calificări. Ulterior, ea a câștigat US Open 2021, pornind tot din faza calificărilor.

La Roland-Garros 2022, Emma Răducanu a fost eliminată prematur, în turul al doilea.

🇨🇭 Viktorija Golubic moves into the Nottingham last 16 after Raducanu is forced to retire through injury.

Final score: 4-3, RET.#RothesayOpen pic.twitter.com/ueW9J6eBkR