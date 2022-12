Meciul finalului de an în tenisul feminin a fost dramatic. Emma Răducanu a trecut pe lângă o mare victorie

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (76 WTA) a evoluat astăzi la un turneu demonstrativ, la Abu Dhabi, în compania tunisiencei Ons Jabeur, locul 2 mondial.

Mubadala World Tennis se disput- pe parcursul a trei zile, începând cu 16 decembrie.

În prima zi, Emma Răducanu a înfruntat-o pe tenismena care ocupă locul 2 în clasamentul WTA, tunisianca Ons Jabeur.

Meciul a fost unul palpitant, încheiat cu victoria lui Jabeur, scor 5-7, 6-3, 10-8.

De menționat faptul că în super-tie-break, Emma Răducanu a condus cu 8-6, dar Jabeur a răsturnat scorul, câștigând ultimele patru puncte.

A fost unicul meci femini din turneul Mubadala World Tennis, care va continua cu o competiție mai lungă la masculin.

În primul sfert de finală, grecul Stefanos Tsitsipas îl va înfrunta pe britanicul Cameron Norrie, câștigătorul avansând în semifinală.

Celălalt sfert de finală îi va avea față în față pe Andrei Rublev (Rusia) și pe americanul Frances Tiafoe.

Câștigătorii acestor meciuri vor juca în semifinale cu norvegianul Casper Ruud, respectiv cu liderul mondial Carlos Alcaraz. Finala masculină se va disputa duminică, 18 decembrie.

