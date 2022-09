Prăbușită dramatic în clasamentul WTA, Emma Răducanu și-a reînceput urcușul. Final de meci neașteptat la Portoroz

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (19 ani) s-a calificat luni seară în turul secund al turneului WTA 250 de la Portoroz (Slovenia).

Căzută pe locul 83 în lume (de pe 11) după eliminarea din primul tur de la US Open, turneu pe care l-a câștigat în 2021, Emma Răducanu și-a reînceput urcușul spre vârful ierarhiei.

La Portoroz, acolo unde a primit un wild-card și e cap de serie numărul 1, Emma Răducanu a învins-o în runda inaugurală pe ucraineanca Dayana Yastremska (89 WTA), aceasta retrăgându-se de pe teren din cauza unei accidentări la scorul 6-2, 5-3 pentru britanică.

În turul doi, Răducanu va evolua cu învingătoarea meciului Elizabeth Mandlik (SUA) - Anna-Lena Friedsam (Germania).

The No.1 seed @EmmaRaducanu moves into the second round after Yastremska retires due to injury.

Final score: 6-2, 5-3.#WTAPortoroz pic.twitter.com/s4rjQShPDU