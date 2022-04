Prima apariție la Madrid, prima victorie pentru Emma Răducanu. Cu cine va juca în faza următoare

Tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (19 ani, locul 11 mondial) s-a calificat vineri în turul secumd al turneului WTA 1000 de la Madrid.

Campioana de la US Open din 2021 a disputat primul ei meci pe zgura de la Madrid în compania sportivei Tereza Martincova din Cehia (49 WTA).

După un meci care a durat o oră și 39 de minute, Emma Răducanu s-a impus cu 7-6, 6-0.

În faza următoare, britanica va evolua împotriva ucrainencei Marta Kostyuk (60 WTA), deținătoare a unui wild-card, care a învins-o pe tânăra daneză Clara Tauson (41 WTA), scor 6-3, 6-2.

1st appearance in Madrid ✅

1st win in Madrid ✅

🇬🇧 @EmmaRaducanu is through to the 2R, defeating Martincova 7-6 (3), 6-0!#MMOPEN pic.twitter.com/4zSf2bkzYt