Emma Răducanu, pulverizată la US Open. Eșec umilitor pentru campioana din 2021

Vineri, 29 August 2025, ora 20:28
Emma Răducanu, pulverizată la US Open. Eșec umilitor pentru campioana din 2021
Elena Rîbakina a învins-o cu uşurinţă pe Emma Răducanu, vineri, în turul trei al US Open, scor 6-1, 6-2. Pentru prima dată în optimi la Flushing Meadows, jucătoarea din Kazahstan o va înfrunta pe Jasmine Paolini sau pe Marketa Vondrousova.

US Open este turneul de Grand Slam la care Elena Rîbakina a avut cele mai puţine succese şi care i-a zâmbit cel mai mult Emmei Răducanu. Cu toate acestea, prima a învins-o pe a doua în doar o oră de joc în turul trei al turneului american.

Răducanu nu a rezistat în faţa forţei jucătoarei din Kazahstan.

În continuare, câştigătoarea Wimbledonului 2022 o va înfrunta pe Jasmine Paolini (nr. 7) sau pe Marketa Vondrousova în optimile de finală.

Răducanu, pe de altă parte, se opreşte brusc, deşi îşi regăsise gustul victoriei pentru prima dată la US Open de la câştigarea titlului, în 2021.

