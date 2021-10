O tenismena din România, o nouă reacție acidă despre Emma Răducanu și Bianca Andreeescu. Sunt sau nu ele românce

Cea mai noncoformistă jucătoare de tenis din România, Andreea Prisăcariu, a venit cu noi declarații despre Emma Răducanu și Bianca Andreeescu.

La începutul lunii octombrie, sportiva din țara noastră le-a atacat subtil pe ce două tenismene.

"O cunosc pe Emma, dar nu suntem apropiate, ne-am salutat de câteva ori. Îmi place foarte mult de Emma Răducanu, îmi place jocul ei. Cred că are un potențial uriaș. Mai mare decât al Biancăi Andreescu. Joacă agresiv, așa cum îmi place mie, și a dovedit că este și foarte matură la ultimele turnee, altfel nici nu avea cum să câștige US Open. Îmi place foarte mult jocul ei.

Au stiluri de joc complet diferite (n.r - Simona Halep și Emma Răducanu), dar îmi place mai mult cel practicat de Emma Răducanu

Dintre ea și Simona Halep, normal că țin cu Simona, Simona este româncă. Să ne înțelegem, Emma Răducanu nu este româncă. Cum nu este nici Bianca Andreescu. Iar noi, românii, trebuie să ne susținem reciproc", a fost declarația dată de Prisăcariu în fanatik care a agitat spiritele.

Acum, românca a clarificat totul despre Emma Răducanu și Bianca Andreescu.

"Îmi asum mereu ce am declarat. Am impresia că e o mică neînțelegere. Eu nu am spus cu răutate. Ăsta e un adevăr. Bianca și Răducanu nu sunt românce, au fost crescute acolo, au viața lor acolo. Eu știu că ele nu vorbesc limba română. În România nu se știa despre ele. De ce să o consideri româncă atunci când face ceva bun? De ce nu era româncă când era pe locul 300", a spus Andreea Prisăcariu în prosport.

Necunoscută la nivel mondial, fiind pe locul 263 în lume, Prisăcariu atrage atenția prin pozele sexy de pe rețelele de socializare.

