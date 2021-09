Emma Răducanu a dat lovitura! Cât câștigă de pe urma contractului cu brandul de lux Tiffany

Emma Răducanu a devenit una dintre cele mai căutate sportive pentru piața de publicitate,

Câștigătoarea de la US Open a semnat primul contract bănos cu o super companie.

Emma Răducanu va fi imaginea brandului american de lux Tiffany. Pentru acest lucru, jucătoarea de tenis va încasa 2,5 milioane de dolari, conform specialiștilor din marketing.

Sportiva mai are două contracte semnate cu Nike și cu furnizorul de rachete Wilson, dar acestea sunt mici de valoare, 100 000 de dolari anual.

Tennis superstar @EmmaRaducanu steps into Vogue’s social booth in the penthouse of The Londoner Hotel for the #BritishVoguexTiffany annual Fashion and Film event - wearing @Erdem and @TiffanyAndCo jewellery. pic.twitter.com/sPo2TFHEMo