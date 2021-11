Emma Răducanu, decizie - șoc în Anglia. Ce a hotărât tenismena britanică

Jucătoarea de tenis Emma Răducanu ar urma să refuze invitaţia federaţiei engleze de rugby de a asista în această toamnă la un meci al naţionalei Angliei, în contextul criticilor lui Eddie Jones, deşi tehnicianul a spus că speră să o vadă în curând pe sportivă “pe Twickenham”, informează The Guardian.

Joi, Jones a afirmat că i-a trimis personal lui Răducanu o scrisoare în care a clarificat comentariile sale cu privire la capcanele celebrităţii, ceea ce i-a atras critici şi a făcut ca antrenorul să fie acuzat de sexism.

“Însă am înţeles că, deşi Răducanu are invitaţie deschisă din partea federaţiei pe Twickenham, venirea sa nu este aşteptată nici la meciul de sâmbătă cu Australia şi nici la cel cu Africa de Sud, programat o săptămână mai târziu”, notează The Guardian.

Luni, Emma Răducanu a fost criticată de Eddie Jones, antrenorul reprezentativei de rugby a Angliei considerând că jucătoarea tenis se bucură de prea mare publicitate deşi nu a apucat să dispute prea multe meciuri.

Afirmaţiile tehnicianului australian de 61 de ani nu au fost făcute direct la adresa Emmei, ci ea a fost pomenită în timp ce el vorbea despre noua "perlă" a rugbiului englez, Marcus Smith, 22 de ani. Jones crede că Smith riscă să fie distras de "agitaţia" din jurul lui, la fel ca tânăra jucătoare de tenis, participantă la mai multe evenimente mondene.

"Cel mai important lucru pentru jucătorii tineri sunt distragerile. Distragerile pot fi expunerea pe care o primesc în mass-media, laudele şi criticile pe care le primesc, grupurile de agenţi care îl văd pe acest tip ca pe următoarea mare lovitură. Există un motiv pentru care fata care a câştigat US Open nu s-a descurcat atât de bine după aceea. Pe ce ai văzut-o? Pe prima pagină a Vogue, pe prima pagină a Harper's Bazaar şi pe altele, purtând haine Christian Dior.

El este echilibrat, dar toţi încep aşa. Nimeni nu începe fără să fie cu picioarele pe pământ sau nu intră în echipă sau nu câştigă un US Open. Dar există această inundaţie de distrageri care vin şi te fac să nu fii cu picioarele pe pământ", a spus Jones, potrivit dailymail.co.uk.

Răducanu şi-a câştigat statutul de celebritate cu victoria de la US Open, la numai 18 ani, iar mărci importante s-au îmbulzit pentru a-i oferi contracte de sponsorizare şi o serie de reviste au dorit să o pună pe coperta lor.

De când s-a impus la New York, ea a semnat contracte cu Dior şi Tiffany&Co şi a apărut într-o reclamă de Crăciun a distribuitorului de produse de sport Sports Direct, alături de mijlocaşul echipei Manchester City Jack Grealish.

