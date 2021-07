"Am inceput sa respir greu si am avut ameteli." Cum se simte tenismena Emma Raducanu dupa momentul groaznic de la Wimbledon

thank you for the support❤️ pic.twitter.com/C47TTvOQK9 - Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) July 6, 2021

"Cred ca toata miza si-a pus amprenta asupra mea. Dupa primul set si schimburi intense, am inceput sa respir greu si sa am ameteli. Echipa medicala m-a sfatuit sa abandonez si desi a fost un lucru foarte greu, totusi nu eram destul de bine pentru a continua", a declarat sportiva, care a afirmat ca acum se "simte mult mai bine". Ea a mai spus ca la Wimbledon a jucat "cel mai bun tenis din viata sa, in fata unei multimi incredibile" si a promis ca va reveni mai puternica.Jucatoarea britanica Emma Raducanu s-a retras, luni, din meciul cu Ajla Tomljanovic din optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, la scorul de 4-6, 0-3, dupa 75 de minute de joc.Raducanu, care a pierdut la mare lupta primul set, scor 4-6, a inceput sa nu se simta bine in prima parte a setului al doilea. La 0-2, jucatoarea de 18 ani a inceput sa duca mana la stomac si sa respire cu greutate. In timpul ghemului al treilea, pe serviciul adversarei, Emma Raducanu a cerut interventia personalului medical pentru pauza care urma. Dupa acel ghem disputat si de asemenea pierdut, jucatoarea cu origini romane si chineze a primit tratament pe teren, apoi a mers la vestiare.Ea nu a mai revenit pe teren, iar arbitrul de scaun a anuntat ca jucatoarea nascuta in Canada a abandonat, spre dezamagirea numerosului public aflat in tribunele terenului numarul 1 de la Wimbledon.La 18 ani, Emma Raducanu, locul 338 WTA , debutanta pe tabloul principal al unui grand slam, dupa ce a primit un wild card, a devenit cea mai tanara jucatoare din Marea Britanie care ajunge in optimile de finala ale turneului de la Wimbledonm in Era Open.Ea ramane dupa acest turneu cu un premiu de 181.000 de lire sterline (211.000 de euro) si cu 240 de puncte WTA, care o vor propulsa pe locul 175 WTA, cel mai bun din cariera.Pana in optimi, ea le-a invins pe rusoaica Vitalia Diatcenko, locul 150 WTA, scor 7-6/4, 6-0, pe jucatoarea ceha Marketa Vondrousova, locul 42 WTA, finalista la Roland Garros in 2019, 6-2, 6-4, si pe Sorana Cirstea , locul 45 WTA, scor 6-3, 7-5.