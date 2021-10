Ce va face Emma Răducanu după eliminarea de la Transylvania Open: ”Nu știu dacă mă voi duce la bunica mea”

Emma Răducanu a declarat, vineri seară, că s-a simţit foarte obosită în meciul cu Marta Kostyuk şi regretă că nu se va întâlni cu Simona Halep în semifinale la Transylvania Open. Ea nu a decis deocamdată dacă va merge la Bucureşti să-şi vadă bunica, deoarece vrea să o protejeze din cauza pandemiei.

"Am fost obosită azi, dar am vrut să merg pe teren şi să dau totul. Trebuie să merg mai departe, o să fiu prezentă la alt turneu. Marta a jucat foarte bine, eu nu am meritat să câştig şi nu am câştigat. Am ştiut asta încă de la antrenamentul de azi.

Cred că sunt obosită din cauza ultimelor şase luni, când mi s-au întâmplat multe, tot mai am de învăţat să gestionez situaţia. Săptămâna aici a fost minunată, oamenii au fost atât de primitori. Voi avea mereu amintiri frumoase de aici. Sper să revin anul viitor aici şi sper ca şi fanii să fie primiţi. Regret că nu m-a putut întâlni cu Simona, sper să câştige turneul", a declarat Răducanu.

Sportiva a precizat că nu ştie dacă va pleca de la Cluj la Bucureşti, la bunica ei, sau acasă în Marea Britanie. "Nu ştiu încă dacă mă voi duce la bunica mea, din cauza pandemiei aş vrea să o protejez. Sigur voi vorbi cu ea. Sper că e mândră de mine că am vorbit şi puţin româneşte. Tot ce ştiu româneşte am învăţat de la ea. Sper să învăţ mai bine", a subliniat Răducanu.

Jucătoarea britanică Emma Răducanu, locul 23 WTA şi cap de serie numărul 3, a fost învinsă, vineri, cu scorul de 6-2, 6-1, de Marta Kostiuk din Ucraina, locul 55 WTA şi cap de serie numărul 6, în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 250 Transylvania Open de la Cluj Napoca.

Ads