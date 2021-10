Emma Răducanu, la mare căutare! Unde a fost invitată tenismena. "Sunt încântată să experimentez"

Organizatorii Mubadala World Tennis Championship, o competiţie demonstrativă de tenis cu importante premii în bani, au anunţat participarea Emmei Răducanu la ediţia din acest an, care va avea loc între 16 şi 18 decembrie

Turneul de la Abu Dhabi reuneşte şase tenismeni importanţi care se întrec timp de trei zile. În paralel, este proramat un meci de simplu feminin. La ultimele ediţii, jucătoarele invitate au fost Serena Williams, Venus Williams, Maria Şarapova, Jelena Ostapenko şi Ajla Tomljanovic. Ediţia din 2020 nu a avut loc, din cauza pandemiei de coronavirus.

"Încă de la înfiinţare (n.r. - 2009), competiţia s-a dovedit a fi incredibil de populară pentru oamenii din Abu Dhabi şi din întreaga lume, aşa că putem anunţa revenirea acesteia în calendar, cu fani prezenţi în tribune, ceea ce reprezintă un moment foarte special pentru noi. Ne provocăm pe noi înşine la fiecare ediţie pentru a oferi o experienţă de neuitat publicului nostru, de la fanii tenisului şi fidelii evenimentelor live, până la familiile şi vizitatorii internaţionali.

Cea de-a XIII-a ediţie se conturează a fi una dintre cele mai bune până în prezent, cu oportunitatea pentru toată lumea de a se reconecta, personal, într-un mediu sigur. Aşteptăm cu nerăbdare să anunţăm o altă participare de talie mondială şi să-i întâmpinăm din nou pe cei mai buni jucători de tenis din lume la Abu Dhabi. Am ridicat constant ştacheta de la an la an cu participanţii la competiţie, până la punctul în care fanii se aşteaptă la ce este mai bun.

Întoarcerea campionatului cu fani în tribune a fost un moment important şi am vrut să le răsplătim loialitatea cu o altă experienţă de neegalat. În timp ce lucram cu entităţile guvernamentale din Abu Dhabi şi cu partenerii cheie pentru a asigura revenirea în siguranţă a campionatului, ne-am concentrat asupra jucătorilor în formă atât pentru meciurile masculine, cât şi pentru cel feminin.

Văzând steaua Emmei cum se înalţă cu performanţe superbe în vară şi reacţia fanilor, am ştiut că trebuie să o aducem la Abu Dhabi, iar remarcabila victorie a Emmei la US Open a întărit acea decizie", a declarat John Lickrish, CEO Flash Entertainment, organizatoarea turneului.

"Nu am fost niciodată la Abu Dhabi şi abia aştept să merg şi să joc la acest campionat. Ştiu că Emiratele Arabe Unite sărbătoresc cea de-a L-a aniversare la începutul lunii decembrie, aşa că sunt sigură că va fi uimitor acolo şi sunt încântată să experimentez tot ceea ce această ţară are de oferit, atât la eveniment, cât şi cultural", a spus Răducanu.

Până atunci, câştigătoarea US Open va participa la Kremlin Cup şi la turneul de la Cluj-Napoca, luna aceasta, şi la un eveniment demostrativ la Royal Albert Hall din Londra, la 28 noiembrie.

După turneul de la Abu Dhabi, este foarte posibil ca Răducanu să plece direct în Australia, pentru a efectua perioada de carantină înaintea primului grand slam al anului.

