Emma Răducanu a dat ”lovitura” la Bursa din New York! ”Era pe lista mea de dorințe” VIDEO

Tânăra jucătoare britanică de origine română Emma Răducanu (18 ani, locul 23 WTA), proaspăta învingătoare de la US Open, și-a îndeplinit o dorință mai veche înainte de a pleca din New York.

Astfel, Emma Răducanu n-a ratat ocazia de a vizita celebra Bursă din New York, unul dintre principalele ”motoare” financiare ale lumii.

A fost un moment special pentru Emma, care a fost invitată și în cadrul programului de televiziune ”Closing Bell”, la postul CNBC. ”A fost pe lista mea de dorințe să ajung aici”, a precizat tenismena, Răducanu explicând că părinții i-au insuflat interesul pentru afaceri.

