Fotografii rare cu Emma Răducanu la primele meciuri în România pe când avea doar 7 ani! Tenismena aproape că a plâns de emoție VIDEO

Emma Răducanu a părăsit România după ce a fost eliminată în sferturile de finală de la Transylvania Open.

Tenismena britanică a avut parte de o supriză imensă înaintea decolării.

Emma Răducanu a primit în dar niște fotografii memorabile de pe vremea când avea doar 7 ani și se afla la primul turneu în Romania.

Cel care i-a oferit cadoul a fost Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open.

Emma Răducanu, în 2010, la primul turneu în România. Foto Twiter /Transylvania Open / Sportya România

Născută din tată român, Emma Răducanu a rămas impresionată de pozele din copilărie.

"Dumnezeule, de unde le aveți?", a fost întrebarea tenismenei care i-a arătat albumul și lui Ion Răducanu, tatăl ei,

Cuteness overload alert! @EmmaRaducanu receives a special gift from the Transylvania Open organisers: a set of rare, unseen pictures of little Emma😍😍😍

She actually played a tournament in Romania before Cluj: it was in 2010, when she was 7. Here is her reaction🤩

📸Sportya pic.twitter.com/ShBrGFYD8y