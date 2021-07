Cum arata Emma Raducanu cand a inceput tenisul FOTO

Sportiva de 18 ani, nascuta in Canada, din tata roman si mama chinezoaica, a impresionat pe iarba londoneza, iar presa britanica a inceput sa fie interesata de ea.Jurnalistii au descoperit o fotografie cu Emma de cand a inceput tenisul, la o varsta foarte frageda, pe care au publicat-o.Din pacate, Emma Raducanu a clacat in optimi, abandonand in setul al doilea din partida cu Alja Tomljenovici.Chiar si asa insa, de acum inainte, Emma Raducanu, care va face un salt de peste 100 de locuri in topul WTA , va fi mult mai mult in atentia publicului britanic si nu numai.