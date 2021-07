Eliminata de la Wimbledon, Emma Raducanu a fost scoasa si de pe Instagram. Care e motivul si cum s-a rezolvat situatia

Intrebata despre acest aspect, Emma a oferit si un detaliu interesant. "Instagramul mi-a blocat contul. Credea ca sunt un robot sau ceva de genul acesta. Incerc sa rezolv problema", a spus Raducanu. Situatia s-a remediat intre timp, contul tenismenei redevenind activ.Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu s-a retras luni din meciul cu Ajla Tomljanovic din optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, la scorul de 4-6, 0-3, dupa 75 de minute de joc si dupa ce a suferit dificultati in respiratie.Raducanu, care a pierdut la mare lupta primul set, scor 4-6, a inceput sa nu se simta bine in prima parte a setului al doilea. La 0-2, jucatoarea de 18 ani a inceput sa duca mana la stomac si sa respire cu greutate. In timpul ghemului al treilea, pe serviciul adversarei, Emma Raducanu a cerut interventia personalului medical pentru pauza care urma. Dupa acel ghem disputat si de asemenea pierdut, jucatoarea cu origini romane si chineze a primit tratament pe teren, apoi a mers la vestiare.Ea nu a mai revenit pe teren, iar arbitrul de scaun a anuntat ca jucatoarea nascuta in Canada a abandonat, spre dezamagirea numerosului public aflat in tribunele terenului numarul 1 de la Wimbledon.