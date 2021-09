Karaoke și noapte albă! Emma Răducanu a dezvăluit cum a sărbătorit succesul de la US Open VIDEO

Revenită acasă, la Londra, după triumful istoric de la US Open, tenismena britanică de origine română Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a acordat un interviu pentru BBC, în care a dezvăluit modul în care și-a celebrat victoria.

Astfel, Emma a declarat că, în drum spre hotelul unde era cazată, s-a declanșat o petrecere ad-hoc, ca un fel de karaoke, alături de întreg staff-ul său. ”A fost multă muzică și cântam împreună în autocar”, a spus Răducanu, menționând și melodiile care s-au auzit cu precădere: Sweet Caroline (Neil Diamond) și Mr Brightside (The Killers).

„Apoi am avut o noapte foarte frumoasă vorbind până dimineața devreme, reflectând la întreaga experiență și la ce moment uimitor a fost”, a completat Emma Răducanu.

