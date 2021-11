Ședință foto de excepție pentru Emma Răducanu la Linz. Campioana de la US Open s-a pozat deasupra Dunării FOTO

Tenismena Emma Răducanu (18 ani, 20 WTA) participă în această săptămână la turneul de la Linz (Austria), acolo unde este cap de serie numărul 1.

În postura de vedetă principală a competiției, alături de Simona Halep (cap de serie 2), Emma Răducanu are parte de o atenție specială din partea organizatorilor.

Astfel, duminică, proaspăta campioană de la US Open a fost invitată pe un nou pod peste Dunăre construit în orașul austriac, Linz Danube River Bridge, o construcție impresionantă de care Emma Răducanu a profitat din plin pentru o ședință foto spectaculoasă.

Stunning Emma pics 📸 from the new Linz Danube River Bridge 🌅@EmmaRaducanu | #wtalinz pic.twitter.com/qutWiTKM2C