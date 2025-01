Emma Răducanu s-a temut să nu fie prinsă dopată! Decizie neobișnuită a jucătoarei cu tată român

De trama de a nu cădea un test antidoping, Emma Răducanu a luat o decizie stranie înainte de Australian Open 2025.

Jucătoarea de tenis cu tată român a hotărât să nu folosească un spray împotriva insectelor. Totul din cauza unei posibile contaminări cu o substanță interzisă.

Jucătoarea britanică, care are un meci dificil în primul tur împotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova, cap de serie 26, a vorbit în urma cazurilor de dopaj care îi implică pe Iga Swiatak și Jannik Sinner.

"Aș spune că toți suntem probabil destul de sensibili la ceea ce acceptăm, la ceea ce folosim", a spus tânăra de 22 de ani, amintindu-și de un incident de vineri.

"Am fost mușcată foarte rău, nu știu ce, furnici, țânțari, ceva de genul acesta. Sunt alergică, cred. Zona s-a umflat foarte mult. Cineva îmi dădea acest spray antiseptic, natural, pentru a încerca să atenuez efectul mușcătorilor.

Nu am vrut să-l iau. Nu am vrut să-l pulverizez. Am rezistat pentru că nu vreau să risc", a declarat Emma.

