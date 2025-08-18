”Triunghi amoros” la US Open, cu Emma Răducanu în prim-plan. Pretendenții tenismenei, față în față, cu britanica de origine română lângă ei

Autor: Teodor Serban
Luni, 18 August 2025, ora 17:50
”Triunghi amoros” la US Open, cu Emma Răducanu în prim-plan. Pretendenții tenismenei, față în față, cu britanica de origine română lângă ei
Emma Raducanu va face pereche cu Carlos Alcaraz. Foto: X / @carlosalcarazbr

Lista finală de jucători pentru noul turneu de tenis de dublu mixt de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, în noua sa versiune, cu 1 milion de dolari premiul pentru învingători, a fost oficializată luni, informează cotidianul L'Equipe.

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu (22 ani, locul 39 WTA), al cărei tată este român, va face pereche cu spaniolul Carlos Alcaraz, nr. 2 mondial la simplu. Cei doi se vor confrunta cu perechea principală favorită, Jessica Pegula (SUA) - JacK Draper (Marea Britanie).

Confruntarea poate fi văzută și ca un ”triunghi amoros”, în contextul zvonurilor din ultima vreme. Astfel, pe lângă apropierea evidentă dintre Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, se pare că britanica ar fi interesată și de Jack Draper, zvonul fiind lansat recent de cunoscutul Nick Kyrgios. Deocamdată niciunul dintre cei trei n-a confirmat aceste legături sentimentale.

Pe de altă parte, francezul Gael Monfils va face pereche cu japoneza Naomi Osaka, în timp ce italianul Jannik Sinner, liderul mondial la simplu, va juca alături de numărul doi mondial la dublu feminin, jucătoarea cehă Katerina Siniakova.

În ciuda criticilor aduse noii versiuni de dublu mixt de la US Open (19 august-7 septembrie), în stil demonstrativ, cele mai bune două jucătoare de dublu din lume vor fi prezente pentru partidele care programate pe 19 și 20 august: americanca Taylor Townsend, liderul mondial, și Katerina Siniakova.

Siniakova, dublă campioană olimpică la dublu în 2021 și la dublu mixt în 2024, de zece ori laureată de Mare Șlem la dublu, va forma o pereche redutabilă cu liderul mondial la simplu Jannik Sinner, care inițial trebuia să joace cu americanca Emma Navarro.

Perechea ceho-italiană va debuta marți seara în fața cuplului Alexander Zverev (Germania)/Belinda Bencic (Elveția).

La rândul său, Gael Monfils îl va înlocui pe grecul Nick Kyrgios ca partener al japonezei Naomi Osaka și va disputa primul său meci contra italianului Lorenzo Musetti, care va face în cele din urmă echipă cu Caty McNally (SUA), în locul italiencei Jasmine Paolini, calificată pentru finala de la Cincinnati, de luni seara.

Perechea câștigătoare va încasa un cec de un milion de dolari.

