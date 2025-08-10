Emma Răducanu, victorie categorică la WTA Cincinnati. Urmează un meci infernal

Duminica, 10 August 2025, ora 10:48
Emma Răducanu, victorie categorică la WTA Cincinnati. Urmează un meci infernal
Emma Răducanu FOTO X LTA

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu a învins-o sâmbătă, cu 6-3, 6-2, pe sârboaica Olga Danilovic și s-a calificat în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Statele Unite), dotat cu premii totale de 5.152.599 de dolari.

Acesta a fost primul meci disputat de Răducanu sub comanda lui Francis Roig, fostul antrenor al lui Rafael Nadal.

Emma Răducanu, care a cucerit trofeul la US Open în 2021, o va avea ca adversară în meciul următor pe belarusa Arina Sabalenka, liderul clasamentului mondial și deținătoarea trofeului la Cincinnati, care a dispus la rândul ei, cu 7-5, 6-1, de cehoaica Marketa Vondrousova.

Tot sâmbătă, poloneza Iga Swiatek, campioana en titre de la Wimbledon, a trecut cu 6-1, 6-4 de rusoaica Anastasia Potapova, în timp ce americanca Madison Keys, câștigătoarea ultimei ediții a Openului Australiei, a învins-o la rândul ei, cu 1-6, 6-3, 7-6 (7/1) pe germanca Eva Lys.

Rezultate - turul 2:

Sorana Cîrstea (România) - Magdalena Frech (Polonia/N.22) 7-6 (7/4), 2-6, 6-4

Emma Răducanu (Marea Britanie/N.30) - Olga Danilovic (Serbia) 6-3, 6-2

Jessica Bouzas (Spania) - Leylah Fernandez (Canada/N.21) 6-3, 6-3

Taylor Townsend (SUA) - Liudmila Samsonova (Rusia/N.13) 6-2, 6-4

Aoi Ito (Japonia) -Anastasia Pavliucenkova (Rusia/N.27) 6-1, 4-6, 6-4

Madison Keys (SUA/N.6) - Eva Lys (Germania) 1-6, 6-3, 7-6 (7/1)

Iga Swiatek (Polonia/N.3) - Anastasia Potapova (Rusia) 6-1, 6-4

Marta Kostiuk (Ucraina/N.25) - Tatjana Maria (Germania) 6-0, 6-1

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.12) - Lulu Sun (Noua Zeelandă) 6-4, 6-2

Maya Joint (Australia) - Beatriz Haddad Maia (Brazilia/N.18) 6-4, 4-6, 6-4

Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Marketa Vondrousova (Cehia) 7-5 6-1

