Emma Răducanu a văzut un bărbat în tribune și a început să plângă instataneu. Ce i-a declanșat această reacție

Emma Răducanu a jucat ieri împotriva Karolinei Muchova în turul doi al turneului WTA 1000 de la Dubai.

Emma Răducanu a izbucnit în lacrimi în jocul al treilea al partidei cu Muchoiva. Motivul? Ea a văzut în tribune un bărbat care, cu o zi înainte, a urmărit-o cu insistență în complexul turneului.

Jucătoarea cu părinți români a fost marcată de evenimentul petrecut luni și nu și-a putut stăpâni lacrimile când l-a văzut din nou pe acel bărbat, de data aceasta așezat în primele rânduri ale tribunei.

WTA și organizatorii l-au identificat pe agresor și l-au scos din tribune. Emma a pierdut cu 7-6, 6-4 meciul cu Muchova.

"Luni, 17 februarie, Emma Raducanu a fost abordată într-o zonă publică de un bărbat care manifesta un comportament fixist. Același individ a fost identificat în primele rânduri în timpul meciului Emmei de marți de la Dubai Duty Free Tennis Championships și ulterior dat afară din arenă. El va fi interzis de la toate evenimentele WTA în așteptarea unei evaluări a amenințării.

Siguranța jucătorilor este prioritatea noastră principală, iar turneele sunt sfătuite cu privire la cele mai bune practici de securitate pentru evenimentele sportive internaționale. WTA lucrează activ cu Emma și echipa ei pentru a-i asigura bunăstarea și pentru a oferi orice sprijin necesar. Rămânem angajați să colaborăm cu turneele și echipele de securitate ale acestora din întreaga lume pentru a menține un mediu sigur pentru toți jucătorii", se arată în comunicatul WTA.

