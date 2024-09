Emma Răducanu, decizie dureroasă în sferturi la WTA Seul, contra principalei favorite

Britanica Emma Răducanu, locul 70 în ierarhia tenisului feminin, a fost eliminată sâmbătă în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Seul, dotat cu premii totale de 922.573 de dolari.

Britanica, al cărei tată este român, campioana din 2021 de la US Open, a participat la turneul din capitala Coreei de Sud după ce nu mai câştigase niciun meci de la sfârşitul lui iulie. Răducanu se impusese în şapte din ultimele ei opt meciuri împotriva unor adversare din top 50.

Semifinalistă în 2022 la Seul, Emma Răducanu a întâlnit-o în sferturi pe rusoaica Daria Kasatkina, locul 13 mondial, principala favorită a turneului.

După primul set, câștigat cu 6-1 de Kasatkina, Emma Răducanu a acuzat probleme medicale și a fost nevoită să abandoneze.

Get well soon, @EmmaRaducanu 💜@DKasatkina advances to the semifinals after Raducanu retires due to injury.

Final score: 6-1. #KoreaOpen pic.twitter.com/yXUhxDNxiR