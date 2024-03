La şapte ani după ce a câştigat pentru "La La Land", Emma Stone a obţinut al doilea Oscar pentru cea mai bună actriţă cu rolul din "Poor Things".

Stone a interpretat rolul unei femei copilăroase care porneşte într-o călătorie de autodescoperire în această fantezie steampunk. Ea i-a mulţumit regizorului Yorgo Lanthimos, cu care tocmai a realizat un alt film, "Kinds of Kindness", precum şi restului echipei filmului.

"Cea mai bună parte a realizării filmelor este să fim cu toţii împreună şi sunt profund onorată să împart acest lucru cu fiecare membru al distribuţiei, cu fiecare membru al echipei, cu fiecare persoană care şi-a oferit dragostea, grija şi strălucirea în realizarea acestui film", a spus ea.

Emma Stone a suferit și un mic accident vestimentar, ea urcând pe scenă cu rochia ruptă la spate.

"Rochia mea este ruptă. Sunt destul de sigur că s-a întâmplat în timpul melodiei ”I'm Just Ken” (n.r. interpretată de Ryan Gosling)", a precizat Emma Stone.

