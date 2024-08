Arestarea fondatorului Telegram nu este o decizie politică, asigură președintele Macron. "Informaţii false referitoare la Franţa în urma arestării lui Pavel Durov"

Emmanuel Macron a dat asigurări luni, 26 august, că arestarea lui Pavel Durov, în Franţa, a fondatorului aplicaţiei de mesagerie criptată Telegram, nu a fost "în nici un caz, o decizie politică", transmite AFP.

"Arestarea preşedintelui Telegram pe teritoriul francez a avut loc în cadrul unei anchete judiciare în curs. Nu este, în nici un caz, o decizie politică. Ţine de judecători să decidă", a declarat preşedintele Macron pe X.

Însoţit de garda de corp şi de asistenta care îl urmează permanent, miliardarul franco-rus în vârstă de 39 de ani a fost arestat sâmbătă seara, 24 august, pe aeroportul Bourget, la nord de Paris.

Anchetatorii francezi au emis un mandat de aducere pe numele lui Durov ce vizează mai multe infracţiuni comise pe platforma pe care a fondat-o.

În mesajul său, preşedintele Emmanuel Macron a denunţat "informaţii false referitoare la Franţa în urma arestării lui Pavel Durov".

"Franţa este ataşată, mai mult decât orice, de libertatea de exprimare şi comunicare, de inovaţie şi de spiritul de antreprenoriat. Va rămâne aşa", a dat asigurări şeful statului francez.

I have seen false information regarding France following the arrest of Pavel Durov.

France is deeply committed to freedom of expression and communication, to innovation, and to the spirit of entrepreneurship. It will remain so.

In a state governed by the rule of law,…