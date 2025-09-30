Scădere dramatică de popularitate pentru Emmanuel Macron. Extremiștii de dreapta Le Pen și Bardella sunt acum cei mai populari lideri politici din Franța

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 20:49
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO X/@Republicainlib

Președintele francez, Emmanuel Macron, a înregistrat la sfârșitul lunii septembrie cel mai scăzut nivel de popularitate de când a ajuns la Palatul Elysee în 2017, doar 22% din opinia publică fiindu-i favorabilă, în timp ce lidera extremei drepte Marine Le Pen și succesorul ei, Jordan Bardella, au înregistrat 36%, respectiv 37%, informează marți EFE.

Acestea sunt rezultatele publicate marți de un sondaj de opinie efectuat de institutul Odoxa, în care 78% dintre francezi consideră că Emmanuel Macron nu este 'un bun președinte al Republicii'.

Cifrele indică o 'scădere record' a popularității președintelui Macron, cu o pierdere de 6 procente, un 'declin record în 8 ani' de când a câștigat primele sale alegeri prezidențiale în 2017, potrivit sondajului efectuat pentru canalul de televiziune parlamentar Public Senat și aproximativ 20 de ziare regionale.

Noul său prim-ministru, Sébastien Lecornu, care se află în etapa finală a alegerii membrilor cabinetului său și a elaborării planului bugetar pentru 2026, înregistrează un indice de popularitate de 32%, cu zece procente peste șeful statului.

Totuși, Lecornu rămâne unul dintre cei mai nepopulari prim-miniștri pe care președintele Macron i-a numit de la începutul mandatului său, fiind depășit doar de precursorul său la Matignon (reședința guvernului), François Bayrou, situându-se cu aproximativ zece procente sub majoritatea predecesorilor săi, conform Odoxa.

În schimb, liderii de extremă dreapta Bardella și Le Pen conduc în clasamentul popularității politice cu 37%, respectiv 36%, conform sondajului Odoxa realizat cu 18 luni înainte de următoarele alegeri prezidențiale.

În acest sondaj, francezii se arată foarte îngrijorați de viitor: 83% se declară 'pesimiști cu privire la viitorul țării lor' și opt din zece prevăd 'o creștere a taxelor' și o 'creștere economică slabă' în acest an.

Ei se tem de un colaps al sistemului de protecție socială într-o săptămână în care se împlinesc 80 de ani de la aplicarea sistemului actual, de care 91% dintre francezi se declară foarte 'atașați'. Un procent de 90% dintre persoanele intervievate consideră că în viitor vor fi rambursați mai prost.

Sondajul a fost realizat online, în perioada 24 - 25 septembrie, pe un eșantion de 1.005 persoane, reprezentativ pentru populația franceză cu vârsta de peste 18 ani, prin metoda cotelor și cu o marjă de eroare cuprinsă între 1,4 și 3,1 procente.

