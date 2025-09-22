Președintele Emmanuel Macron cere acțiuni „colective” în urma incursiunii dronelor rusești pe teritoriul NATO: „Nu este nicio greșeală”

Autor: Grigore Dobritoiu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 10:38
291 citiri
Președintele Emmanuel Macron cere acțiuni „colective” în urma incursiunii dronelor rusești pe teritoriul NATO: „Nu este nicio greșeală”
Macron îi dă peste nas lui Putin, spunând că va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina FOTO: X@front_ukrainian

Președintele francez Emmanuel Macron a emis un avertisment sever, afirmând că recentele incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO au fost acte deliberate de agresiune, nu o greșeală, și a solicitat noi sancțiuni pentru a readuce Moscova la masa negocierilor, potrivit Kyiv Post.

În cadrul emisiunii Face the Nation de la CBS News, Macron a respins sugestiile, făcute, potrivit unor surse, de președintele american Donald Trump, că încălcările spațiului aerian polonez și românesc au fost accidentale.

„Nu este nicio greșeală”, a spus el într-un interviu difuzat duminică. „Există doar un proiect care vizează distrugerea unui maximum de teritorii din Ucraina… și sublinierea a ceea ce doresc ei, slăbiciunea NATO”, a adăugat el.

Comentariile vin în urma unui incident fără precedent în care avioanele de luptă ale NATO au fost mobilizate de două ori în câteva săptămâni pentru a doborî drone rusești.

În timp ce NATO a declarat că încă investighează incursiunile, declarația lui Macron sugerează o înăsprire a atitudinii unor lideri europeni.

El a legat incidentele cu drone de o escaladare a atacurilor asupra Kievului, care au ucis numeroși civili și au distrus clădiri guvernamentale.

Se cer noi sancțiuni

Declarațiile lui Macron au subliniat, de asemenea, o diviziune tot mai mare cu administrația Trump cu privire la modul de a răspunde provocărilor rusești.

În timp ce Trump ar fi ezitat să impună sancțiuni suplimentare, invocând consumul continuu de energie rusă al Europei, Macron a susținut că aceasta era o problemă „marginală”.

Trump s-a angajat să ajute la apărarea Poloniei și a țărilor baltice după escaladarea militară a Rusiei, inclusiv încălcarea spațiului aerian estonian de către trei bombardiere de vânătoare, care a declanșat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU.

El a afirmat că Europa și-a redus deja consumul de petrol și gaze rusești cu peste 80% și că „rezolvă” dependența rămasă.

„Dacă ar depinde doar de mine, mâine am avea noi sancțiuni”, a spus Macron, solicitând un răspuns „colectiv” al Europei.

„Cu toții suntem de acord că vrem pace. Cu toții suntem de acord că problema este Rusia, deoarece ei nu vor pace. Așadar, acum trebuie să intensificăm presiunea pentru a convinge Rusia să revină la masa negocierilor”, a spus el.

Active înghețate și dreptul internațional

Când a fost întrebat despre posibilitatea confiscării a miliarde de dolari din activele rusești înghețate deținute în băncile europene, o măsură favorizată, potrivit unor surse, de administrația Trump, Macron s-a arătat prudent.

El a susținut că, deși veniturile din aceste active ar putea fi utilizate pentru a finanța ajutorul acordat Ucrainei, confiscarea lor ar încălca dreptul internațional.

„Aceasta este problema noastră peste tot”, a spus el, avertizând că nerespectarea dreptului internațional ar putea duce la „haos total”.

Europa trebuie să-și intensifice apărarea

Macron a apărat, de asemenea, independența securității Europei, menționând că Franța și Marea Britanie au desfășurat deja avioane de luptă ca răspuns la incursiunile dronelor.

El a subliniat necesitatea unui „pilon european mai puternic” în cadrul NATO, un proiect pe care îl susține de ani de zile.

„Este normal ca SUA să dorească să se concentreze mai mult pe propria securitate sau să dorească să lucreze mai mult în zona Pacificului și să ceară europenilor să se implice mai mult și să se angajeze mai mult pentru propria securitate”, a spus el.

Comentariile președintelui francez sugerează că liderii europeni sunt pregătiți să joace un rol mai asertiv în propria apărare și în confruntarea cu agresiunea rusă, chiar dacă acest lucru înseamnă să se îndepărteze de abordarea regimului Trump.

Emmanuel Macron va recunoaște statul palestinian, dar pune o condiție ca să deschidă o ambasadă. „Nu ar trebui să-i împingem către Hamas”
Emmanuel Macron va recunoaște statul palestinian, dar pune o condiție ca să deschidă o ambasadă. „Nu ar trebui să-i împingem către Hamas”
Președintele francez Emmanuel Macron urmează să anunțe luni recunoașterea statului Palestina de către Franța. Însă eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas este „o condiție clară...
George Simion, atac la adresa lui Emmanuel Macron: „E într-o situație similară cu Klaus Iohannis”
George Simion, atac la adresa lui Emmanuel Macron: „E într-o situație similară cu Klaus Iohannis”
Emmanuel Macron se confruntă cu proteste masive în Franța. Liderul AUR, în același timp și vicepreședinte al ECR, George Simion, a profitat de ocazie pentru a lansa noi atacuri la adversarul...
#Emmanuel Macron, #drone rusesti, #NATO Rusia , #stiri Emmanuel Macron
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Se face "bijuteria"! Stadion de 100 de milioane de euro in Romania

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Raluca Turcan îi cere Dianei Buzoianu, ministra Mediului, să ia „măsuri ferme” în cazul urșilor care ajung în apropierea localităților. Se cere creșterea cotei de prevenție
  2. Orașul care recomandă populației să limiteze utilizarea telefoanelor la doar două ore pe zi. „Este esențial pentru dezvoltarea fizică și mentală”
  3. Președintele Emmanuel Macron cere acțiuni „colective” în urma incursiunii dronelor rusești pe teritoriul NATO: „Nu este nicio greșeală”
  4. Percheziții la politicieni pro-ruși din Republica Moldova. Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu că ia exemplu din România: „Caută motive să anuleze alegerile”
  5. Noi alerte de vreme severă imediată. Zeci de localități, sub Cod galben în următoarele ore UPDATE
  6. Jimmy Kimmel încearcă să convingă Disney să îl lase înapoi pe post. Prezentatorul detestat de Trump a fost penalizat în urma remarcilor despre uciderea lui Charlie Kirk
  7. Român prins cu scuterul plin de marijuana. Polițiștii italieni l-au oprit pentru că nu purta cască
  8. Celebra publicație Bloomberg dezvăluie cum vrea Rusia să preia controlul în Republica Moldova, după alegerile din 28 septembrie
  9. Mesajele de amenințare trimise unor școli, grădinițe și spitale, de pe un IP din străinătate. "Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru" UPDATE
  10. Cea mai mare pensie specială din România ajunge la aproape 70.000 de lei. Guvernul Bolojan ar putea demisiona dacă reforma pensiilor este respinsă de CCR