Se așteaptă demisia lui Macron. Posibile alegeri prezidențiale anticipate. Cine are cele mai mari șanse: „Franța, confiscată de elite”

Partidele de stânga din Franța cer reluarea demersurilor de destituire împotriva președintelui Emmanuel Macron, după demisia-surpriză a premierului Sébastien Lecornu la doar circa 12 ore de la prezentarea noului cabinet, un episod care adâncește criza politică.

La France Insoumise (Franța Nesupusă), alături de Verzi și comuniști, a inițiat o moțiune semnată de 104 parlamentari și solicită Adunării Naționale „revizuirea imediată” a acesteia, a anunțat liderul LFI, Jean-Luc Mélenchon, luni dimineața. Opoziția denunță haosul guvernamental și cere măsuri politice urgente.

Ziare.com a luat legătura cu politologul Cristian Pîrvulescu, decan al Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA, pentru a ne explica dacă demisia președintelui francez ar rezolva criza politică pe care o traversează țara.

„Nu. O eventuală demisie ar agrava instabilitatea. Criza franceză nu este una de natură instituțională, ci una de reprezentare și legitimitate. Macron este simptomul, nu cauza. Sistemul prezidențial francez a fost conceput pentru a evita vidul de putere, iar o plecare intempestivă a președintelui ar alimenta discursul populist al „Franței confiscate de elite”. În realitate, societatea franceză traversează o criză de încredere în contractul republican, iar demisia ar accelera fragmentarea, nu ar aduce soluții”, a transmis acesta.

Va cădea Franța în ”ghearele” extremei drepte?

Ads

Politologul susține că cea mai mare șansă pentru a opri avansul partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN), care conduce cu +7% în sondaje, ar avea-o coalizarea formațiunilor de centru, centru-stânga și centru-dreapa. Cu toate acestea, centrismul este reprezentat în momentul de față de Macron, ceea ce duce la o lipsă de popularitate.

„Deocamdată, nicio formațiune nu deține o hegemonie clară pe centru sau pe stânga. Singura șansă reală de a învinge extrema dreaptă ar fi o alianță republicană între social-democrați, ecologiști, centriști și o parte din dreapta moderată, similară frontului republican din 2002. Problema este că acest reflex s-a erodat, iar decredibilizarea centrismului macronist face dificilă coagularea unei majorități morale. În sondaje, doar o figură de consens, precum Michel Barnier sau François Hollande, ar putea rivaliza cu Jordan Bardella sau Marine Le Pen, dar fără garanția unei victorii”, a punctat Cristian Pîrvulescu.

Acesta se declară sceptic și cu privire la eventualitatea ca stânga radicală să se alieze cu centriștii, cel puțin până la un tur al doilea de scrutin.

Ads

„Teoretic, se poate; practic, foarte greu. Jean-Luc Mélenchon și stânga radicală (La France Insoumise) refuză orice compromis cu macronismul, pe care îl consideră expresia „neoliberalismului autoritar”. În același timp, centriștii îl văd pe Mélenchon ca pe o versiune „de stânga” a populismului. Totuși, o alianță de circumstanță, bazată pe apărarea instituțiilor democratice și a statului de drept, nu poate fi exclusă în turul doi al unor alegeri prezidențiale. Ea ar fi mai degrabă un pact defensiv decât o coaliție programatică”, a precizat politologul.

Criză existențială pentru centrismul Occidental

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA susține că centrismul nu mai produce rezultate electorale în Occident din cauza crizelor cumulate, cauzate de sistemele politice și economice.

„Centrismul rațional și managerial nu mai rezonează cu o societate dominată de emoții, anxietate și neîncredere. După pandemie și criza energetică, cetățenii nu mai caută „echilibru”, ci protecție și sens. Macronismul, care a mizat pe competență tehnocratică și pe un discurs al performanței economice, s-a lovit de o societate extenuată și polarizată. Fenomenul nu e exclusiv francez: asistăm la un declin global al centrului – de la Germania la Italia și până în SUA – odată cu prăbușirea încrederii în elitele politice tradiționale. Pe de altă parte, datorită regimului său prezidențial Franța nu a prea avut un Centru rezilient pe timpul Republicii a cincea”, a declarat politologul.

Ads

Pentru a rezista la putere, Cristian Pîrvulescu este de părere că liberalismul are nevoie de coagulare și de îndreptarea către politici sociale, confiscate de extrema dreaptă.

„Ar fi nevoie, înainte de orice, de o reînnoire a pactului republican: o ofertă politică clară care să redea sens ideii de egalitate, să reducă diviziunea teritorială dintre „Franța marilor orașe" și „Franța periferiilor” și să recupereze temele sociale confiscate de extremă dreaptă – insecuritatea, identitatea, protecția. În al doilea rând, este esențială reconstrucția unei narațiuni colective despre viitorul european al Franței, într-un moment în care populismul promite retragerea în sine. În lipsa unei astfel de viziuni, nici demisia lui Macron, nici o nouă majoritate nu pot opri valul iliberal”, a conchis acesta.

Macron, părăsit până și de aliați. Mai are doar trei variante la dispoziție: demisie, dizolvarea Parlamentului sau desemnarea unui premier de stânga, pe care a evitat-o cu prisosință până acum

Ads

Demisia premierului Sébastien Lecornu a adâncit criza politică de la Paris și a lăsat Președinția într-o poziție de izolare din ce în ce mai evidentă.

Pentru Emmanuel Macron se conturează acum opțiuni limitate: demisia, dizolvarea Adunării Naționale sau desemnarea unui prim-ministru din afara taberei sale politice.

Presiunile vin din toate direcțiile politice. Fostul premier Édouard Philippe i-a cerut marți lui Macron să ia inițiativa și să se retragă înainte de terminarea mandatului, propunând organizarea unor alegeri prezidențiale anticipate după adoptarea bugetului pe 2026.

„Nu sunt pentru o demisie imediată și brutală, dar președintele trebuie să acționeze”, a declarat Philippe pentru RTL, argumentând că o campanie electorală coerentă ar trebui să urmeze adoptării bugetului. Potrivit POLITICO, presiunile asupra lui Philippe vin și din interiorul propriului partid, Horizons, unde apropiații îl îndeamnă să se distanțeze de Macron.

Confruntarea cu aliații devine tot mai dureroasă pentru președinte. Gabriel Attal, fost premier și lider al formațiunii prezidențiale, a recunoscut că „nu mai înțelege” deciziile președintelui, acuzându-l că „se agață de putere” după pierderea alegerilor anticipate din 2024. Între timp, Parlamentul fragmentat a respins în mod repetat reducerile bugetare necesare, iar trei guverne au căzut în cursul aceluiași an.

Ads

Pe stânga, Jean-Luc Mélenchon îl acuză pe Macron că este „sursa haosului” și cere demisia imediată a președintelui, susținând moțiunea de suspendare inițiată de 104 parlamentari de stânga. Deși această moțiune s-a pus pe tapet, șansele ei rămân reduse, necesitând o majoritate de două treimi în ambele camere.

Dinspre dreapta vin alte cereri de alegeri anticipate, de data aceasta parlamentare. Marine Le Pen, lidera Rassemblement National, solicită din nou dizolvarea Parlamentului, susținând că „singura decizie înțeleaptă este întoarcerea la urne”.

Ideile despre reconstrucții politice și noi alianțe circulă intens. Éric Ciotti propune o „uniune a dreptei și a patrioților”, un apel la coagulare împins și de Marion Maréchal, care pleda pentru o alianță „în stil Meloni”. În schimb, stânga ezită să reactiveze Noul Front Popular; socialiștii, prin vocea eurodeputatului Raphaël Glucksmann, refuză o nouă colaborare cu formațiunea lui Mélenchon, deși ecologiștii au lansat un apel la o „alianță largă” pentru stabilitate.

Ads

O soluție intermediară, precum desemnarea unui premier din afara partidului prezidențial, prinde tot mai mult teren ca variantă de evitare a dizolvării Parlamentului. Noul Front Popular, coaliția de partide de stânga realizată anul trecut, a fost câștigătoarea alegerilor parlamentare și ar avea întâietate.

„Stânga este pregătită să-și asume responsabilitatea guvernării”, a afirmat deputatul socialist Philippe Brun. Chiar și în tabăra lui Macron există voci care îndeamnă la dialog. Ministrul Tranziției Ecologice, Agnès Pannier-Runacher, a avertizat că „cei care cred că pot guverna ignorând stânga se înșală”, iar președinta Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet, a făcut apel la „dialog și responsabilitate”, evocând ideea unui posibil „pact de stabilitate” între forțele politice moderate.

Calendarul politic pune tot mai multă presiune pe umerii lui Macron. Franța este condusă de o lună de un guvern interimar, iar bugetul pe 2026 trebuie adoptat până la 1 ianuarie. Orice decizie (demisie, dizolvare sau desemnarea unui premier de stânga) va modela în mod decisiv parcursul imediat al vieții politice franceze, într-un moment în care Emmanuel Macron pare tot mai prins între dorința de a-și păstra relevanța politică și realitatea unei majorități parlamentare, pe care, în termeni reali, nu a avut-o vreodată, după alegerile parlamentare anticipate de anul trecut.

Ads