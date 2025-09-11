Avioane de vânătoare Rafale, trimise de Macron să apere cerul Poloniei. "Nu vom ceda intimidării tot mai mari din partea Rusiei"

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 21:52
Franța va „mobiliza” trei avioane Rafale „pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez”, a anunțat pe X, joi seara, 11 septembrie, președintele francez Emmanuel Macron, după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei.
"În urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia, am decis să desfășor trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protejarea spațiului aerian polonez și a flancului estic al NATO, împreună cu aliații noștri.
Mi-am asumat acest angajament ieri față de prim-ministrul polonez.
Am discutat, de asemenea, această chestiune cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul britanic, care este, de asemenea, angajat în apărarea flancului estic.
Securitatea continentului european este prioritatea noastră principală.
Nu vom ceda intimidării tot mai mari din partea Rusiei", a punctat Macron în mesajul său.
Armata poloneză a doborât miercuri, 10 septembrie, mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei, incident ce a determinat închiderea unor aeroporturi și mobilizarea avioanelor NATO.
Autoritățile de la Varșovia au ridicat nivelul de alertă și au avertizat populația să rămână în case, în timp ce exercițiile militare ruso-belaruse programate în apropierea graniței sporesc tensiunile regionale.
