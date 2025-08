Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa dau în judecată o influenceriță conservatoare americană care a promovat o teorie mincinoasă despre prima doamnă

Președintele Emmanuel Macron și soția sa Brigitte au intentat un proces de calomnie în SUA, miercuri, 23 iulie. Acțiunea în instanță o vizează pe influencerița conservatoare americană Candace Owens, care a promovat intens informația falsă că prima doamnă a Franței s-ar fi „născut bărbat”.

Această informație falsă reapare regulat în Franța pe rețelele sociale încă de la prima alegere a lui Emmanuel Macron în 2017, dar a proliferat și în străinătate, în special în Statele Unite, după ce bloggerița de extremă dreapta Candace Owens a preluat-o în martie 2024, dându-i un ecou mondial în ianuarie 2025 printr-o serie de videoclipuri intitulate „Becoming Brigitte” („Devenind Brigitte”).

Cuplul prezidențial francez a depus miercuri o plângere pentru defăimare la un tribunal din Delaware, în Statele Unite, solicitând o sumă „exemplară” ca daune și despăgubiri, care urmează să fie stabilită în cadrul unui proces.

„Owens le-a disecat înfățișarea, căsnicia, prietenii, familia și istoria personală, transformând totul într-o poveste grotescă menită să inflameze și să degradeze”, se arată în plângere. „Rezultatul”, adaugă plângerea, „este o intimidare neîncetată la scară mondială”. Avocații soților Macron afirmă în plângere că Owens era pe deplin conștientă de falsitatea acestor acuzații și a respins sistematic toate cererile de rectificare, continuând „campania de defăimare” pentru „a câștiga notorietate și a face bani”. Ea are în prezent 6,9 milioane de abonați pe contul său X și 4,7 milioane pe YouTube.

Ads

Conform informației false care stă la baza acestui caz, larg răspândită și în Franța de mișcările conspiraționiste, Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, născută Trogneux, nu ar fi existat niciodată. Ea s-ar fi născut sub numele Jean-Michel Trogneux, numele real al fratelui ei mai mare. Acesta din urmă ar fi preluat această identitate abia după ce „Brigitte” și-ar fi schimbat sexul.

Condamnări similare în Franța

Două femei, Natacha Rey și Amandine Roy, care au difuzat pe scară largă această informație, au fost condamnate în septembrie 2024 de justiția franceză să plătească câteva mii de euro despăgubiri lui Brigitte Macron și 5.000 lui Jean-Michel Trogneux, dar au fost achitate în apel pe 10 iulie. Brigitte Macron și fratele ei au introdus recurs împotriva acestei decizii.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al lui Owens a numit procesul în sine un efort de a o intimida pe clienta sa, după ce Brigitte Macron a respins cererile repetate ale acesteia pentru un interviu. „Candace Owens nu tace”, a spus purtătorul de cuvânt. „Acesta este un guvern străin care atacă dreptul la Primul Amendament al unui jurnalist american independent”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Ads

Procese de defăimare intentate de șefi de stat

Procesul de miercuri este un caz rar în care un lider mondial dă pe cineva în judecată pentru defăimare.

Președintele american Donald Trump s-a adresat, de asemenea, instanțelor de judecată, inclusiv într-un proces cu miză de 10 miliarde de dolari în care a acuzat The Wall Street Journal că l-a defăimat susținând că a trimis o felicitare obscenă de ziua de naștere a controversatului finanțist decedat Jeffrey Epstein, în 2003. The Journal a declarat că se va apăra împotriva acestui caz și că are încredere deplină în articolele sale.

Între timp, în decembrie, Trump a ajuns la o înțelegere de 15 milioane de dolari cu ABC, deținută de Walt Disney, în legătură cu o afirmație inexactă potrivit căreia un juriu l-a găsit vinovat mai degrabă pentru viol decât pentru agresiune sexuală, într-un proces civil.

Pentru a obține câștig de cauză în cazurile de defăimare din SUA, persoanele publice trebuie să demonstreze că inculpații au acționat cu „rea-credință”, un standard juridic dur, care necesită dovada că inculpații știau că ceea ce au publicat este fals sau au avut o indiferență nesăbuită față de adevăr.

Ads

Schimbare de sex și incest

Procesul Macrons se concentrează pe podcastul în opt părți „Becoming Brigitte”, care are peste 2,3 milioane de vizualizări pe YouTube, și pe postările X legate de acesta. Potrivit familiei Macron, serialul a răspândit „minciuni absolut false și revoltătoare”, inclusiv faptul că Brigitte Macron a furat identitatea unei alte persoane și s-a transformat în femeie și că familia Macron este rudă de sânge și comite un incest.

Plângerea discută circumstanțele în care s-au întâlnit soții Macron, când președintele, acum în vârstă de 47 de ani, era elev de liceu, iar Brigitte era profesoară. Plângerea spune că relația lor „a rămas în limitele legii”.

Potrivit plângerii, speculații nefondate cu privire la sexul lui Brigitte Macron au început să apară în 2021, iar subiectul a fost discutat în podcasturi populare găzduite de Tucker Carlson și Joe Rogan, care au mulți adepți conservatori.

Ads