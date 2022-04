Preşedintele Consiliului European Charles Michel și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen l-au felicitat duminică seară, 24 aprilie, pe Emmanuel Macron pentru realegerea la conducerea Franţei.

“Un bravo călduros, dragă Emmanuel Macron. În această perioadă tulbure, avem nevoie de o Europă solidă şi de o Franţă total implicată pentru o Uniune Europeană mai suverană şi mai strategică. Putem să contăm pe Franţa încă 5 ani”, a notat Charles Michel pe Twitter.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron

En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.

Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght