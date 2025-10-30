Emmanuel Macron, în cădere liberă în preferințele francezilor. Ce alt președinte a mai înregistrat o cotă de încredere la fel de scăzută în sondaje

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 17:05
Emmanuel Macron, în cădere liberă în preferințele francezilor. Ce alt președinte a mai înregistrat o cotă de încredere la fel de scăzută în sondaje
Cota încrederii în preşedintele francez Emmanuel Macron a atins cel mai slab nivel-record - de 11% -, nivelul pe care predecesorul său François Hollande îl atingea în noiembrie 2016, potrivit unui sondaj realizat de Verian pentru Figaro Magazine, publicat joi, relatează AFP.

Şeful statului francez, care înregistrează o scădere de cinci puncte procentuale faţă de precedentul barometru, în septembrie - raportează o scădere puternică (de minus 11 puncte) în rândul persoanelor în vârstă de peste 65 de ani şi în rândul pensionarilor (minus nouă puncte).

În același timp, premierul său, Sébastien Lecornu, înregistrează o creştere de cinci puncte procentuale a cotei de încredere, la 26% (cu cinci puncte procentuale în plus faţă de momentul nominalizării sale, în septembrie).

Spre deosebire de locatarul Palatului l'Élysée, el beneficiază de bunăvoinţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani (plus şapte puncte procentuale) şi a pensionarilor (plus nouă puncte procentuale).

Sondajul a fost realizată online, în perioada 26-28 octombrie, pe un eşantion de 1.000 de persoane, reprezentativ pentru populaţia în vârstă de peste 18 ani, după metoda cotelor.

Marja de eroare a sondajului este cuprinsă între 1,4 şi 3,1 puncte procentuale.

