Dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”. Afirmația categorică a președintelui Emmanuel Macron

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 13:28
Emmanuel Macron FOTO: X@front_ukrainian

Dronele care zboară în spațiul aerian european ”pot fi distruse”, anunță joi, 2 octombrie, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE), la Copenhaga, președintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.

”Dronele care ne încalcă teritoriile își asumă riscuri. Ele pot fi distruse. Vom face ceea ce avem de făcut pentru a ne apăra integritatea”, a dat el asigurări.

Emmanuel Macron lansează acest avertisment în contextul unor tensiuni între Europa și NATO și Rusia, acuzată de încălcarea spațiului aerian al Bătrânului Continent cu avioane și de drone în mai multe rânduri în ultimele săptămâni.

El estimează că Rusia ”nu-și atinge obiectivul principal” în războiul pe care l-a lansat în Ucraina.

”Ei nu au schimbat regimul ucrainean și nu au cucerit Ucraina în trei săptămâni”, explică el.

”Nu, Rusia nu câștigă. Nu, Ucraina nu pierde”, subliniază șeful statului francez.

Macron a declarat miercuri că Europa se află ”într-o confruntare cu Rusia” și că ”nu trebuie să dea dovadă de vreo slăbiciune”.

Rusia este ”de mai mulți ani un actor foarte agresiv în spațiul nostru internațional, în cadrul alegerilor, care își multiplică atacurile cibernetice, care a lansat un război de agresiune în Ucraina, care folosește amenințarea nucleară și care azi provoacă în spațiile aeriene”, a denunțat el.

Danemarca insistă ca Europa să se apere singură în războiul hibrid cu Rusia: ”2035 va fi prea târziu”
Danemarca insistă ca Europa să se apere singură în războiul hibrid cu Rusia: ”2035 va fi prea târziu”
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a insistat joi asupra necesităţii ca Europa să poată să se apere pe deplin, singură, cel târziu până în 2030, motiv pentru care trebuie deja...
Războiul care a reinventat industria de apărare. De la drone din spumă la avioane cu inteligență artificială
Războiul care a reinventat industria de apărare. De la drone din spumă la avioane cu inteligență artificială
Invazia Rusiei în Ucraina nu a schimbat doar frontiere. A schimbat priorități, ritmuri și paradigme în industria de apărare a Europei. A generat o explozie de investiții private în...
#Emmanuel Macron, #Europa, #drone, #Rusia, #razboi Ucraina , #stiri Europa
