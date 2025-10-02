Dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”. Afirmația categorică a președintelui Emmanuel Macron

Dronele care zboară în spațiul aerian european ”pot fi distruse”, anunță joi, 2 octombrie, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE), la Copenhaga, președintele francez Emmanuel Macron, relatează AFP.

”Dronele care ne încalcă teritoriile își asumă riscuri. Ele pot fi distruse. Vom face ceea ce avem de făcut pentru a ne apăra integritatea”, a dat el asigurări.

Emmanuel Macron lansează acest avertisment în contextul unor tensiuni între Europa și NATO și Rusia, acuzată de încălcarea spațiului aerian al Bătrânului Continent cu avioane și de drone în mai multe rânduri în ultimele săptămâni.

El estimează că Rusia ”nu-și atinge obiectivul principal” în războiul pe care l-a lansat în Ucraina.

”Ei nu au schimbat regimul ucrainean și nu au cucerit Ucraina în trei săptămâni”, explică el.

”Nu, Rusia nu câștigă. Nu, Ucraina nu pierde”, subliniază șeful statului francez.

Macron a declarat miercuri că Europa se află ”într-o confruntare cu Rusia” și că ”nu trebuie să dea dovadă de vreo slăbiciune”.

Rusia este ”de mai mulți ani un actor foarte agresiv în spațiul nostru internațional, în cadrul alegerilor, care își multiplică atacurile cibernetice, care a lansat un război de agresiune în Ucraina, care folosește amenințarea nucleară și care azi provoacă în spațiile aeriene”, a denunțat el.

