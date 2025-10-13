Emmanuel Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas. „Pacea devine posibilă pentru Israel”

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 10:24
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO: Captură video/X/@EmmanuelMacron

Preşedintele francez Emmanuel Macron salută luni, 13 octombrie, pe X, eliberarea primilor şapte ostatici de către Hamas.

Primii şapte ostatici eliberaţi sunt Eitan Mor, Gali şi Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel şi Guy Gilboa-Dalal.

”Împărăşesc bucuria familiilor (ostaticilor) şi poporului israelian, în timp ce şpate ostatici tocmai au fost predaţi Crucii Roşii”, a scris Emmanuel Macron, la sosirea la Shar al-Sheikh, la un ”summit al păcii” în Fâşia Gaza.

„Pacea devine posibilă”

”Prin eliberarea lor, şi cea viitoare care va avea loc în această (luni) dimineaţa, a altor 13 ostatici, pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Fâşia Gaza şi pentru regiune”, scrie şeful statului francez.

”Franţa va fi angajată în toate etapele planului preşedintelui (american Donald) Trump, alături de partenerii arabi pe i-a mobilizat”, scrie el.

Potrivit The Times of Israel, după predarea ostaticilor de către Crucea Roşie armatei israeliene, în Fâşia Gaza, ”ei vor fi escortaţi în afara Fâşiei Gaza, către o bază militară în apropiere de Reim, unde vor fi supuşi unui prin examen psihic şi mental şi se vor întâlni cu familiile lor”.

Ceilalţi 13 ostatici în viaţă urmează să fie eliberaţi ”mai târziu (luni), în diverse zone ale Fâşiei Gaza”, potrivit publicaţiei israeliene.

Trump va primi de la președintele israelian cea mai înaltă distincţie civilă. „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu”
Trump va primi de la președintele israelian cea mai înaltă distincţie civilă. „A pus bazele unei noi ere în Orientul Mijlociu”
Preşedintele israelian Isaac Herzog vrea să-i acorde omologului său american Donald Trump cea mai înaltă distincţie civilă a ţării sale, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia la...
Ce lideri mondiali vor participa la „summitul de pace” pentru Gaza, care are loc într-o stațiune din Egipt. Reuniunea va fi prezidată de Trump
Ce lideri mondiali vor participa la „summitul de pace” pentru Gaza, care are loc într-o stațiune din Egipt. Reuniunea va fi prezidată de Trump
Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul...
