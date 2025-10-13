Emmanuel Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas. „Pacea devine posibilă pentru Israel”

Preşedintele francez Emmanuel Macron salută luni, 13 octombrie, pe X, eliberarea primilor şapte ostatici de către Hamas.

Primii şapte ostatici eliberaţi sunt Eitan Mor, Gali şi Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel şi Guy Gilboa-Dalal.

”Împărăşesc bucuria familiilor (ostaticilor) şi poporului israelian, în timp ce şpate ostatici tocmai au fost predaţi Crucii Roşii”, a scris Emmanuel Macron, la sosirea la Shar al-Sheikh, la un ”summit al păcii” în Fâşia Gaza.

„Pacea devine posibilă”

”Prin eliberarea lor, şi cea viitoare care va avea loc în această (luni) dimineaţa, a altor 13 ostatici, pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Fâşia Gaza şi pentru regiune”, scrie şeful statului francez.

”Franţa va fi angajată în toate etapele planului preşedintelui (american Donald) Trump, alături de partenerii arabi pe i-a mobilizat”, scrie el.

Je partage la joie des familles et du peuple israélien alors que sept otages viennent d’être remis à la Croix-Rouge. Mon équipe et moi-même avions encore vu récemment leurs parents. Ads Eitan Mor, Gali et Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel et Guy Gilboa-Dalal… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025

Potrivit The Times of Israel, după predarea ostaticilor de către Crucea Roşie armatei israeliene, în Fâşia Gaza, ”ei vor fi escortaţi în afara Fâşiei Gaza, către o bază militară în apropiere de Reim, unde vor fi supuşi unui prin examen psihic şi mental şi se vor întâlni cu familiile lor”.

Ceilalţi 13 ostatici în viaţă urmează să fie eliberaţi ”mai târziu (luni), în diverse zone ale Fâşiei Gaza”, potrivit publicaţiei israeliene.

