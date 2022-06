Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a reacționat sâmbătă, 4 iunie, la declaraţiile preşedintelui francez Emmanuel Macron care susținea că Rusia nu trebuie umilită astfel încât să mai poată exista o portiță diplomatică după ce încetează luptele.

Kuleba nu este de acord cu Macron și a avut o reacție dură pe Twitter.

"Apelurile de a evita umilirea Rusiei nu pot decât să umilească Franţa şi orice altă ţară care ar cere asta. Pentru că Rusia este cea care se umileşte. Mai bine ne concentrăm cu toţii pe cum să punem Rusia la locul ei. Acest lucru va aduce pace şi va salva vieţi", a scris Kuleba pe Twitter.

Calls to avoid humiliation of Russia can only humiliate France and every other country that would call for it. Because it is Russia that humiliates itself. We all better focus on how to put Russia in its place. This will bring peace and save lives.