Un incident de la ultima întâlnire a liderilor din grupul G7 ce a avut loc zilele trecute în Bavaria, provocat de președintele Franței, Emmanuel Macron, a atras atenția, cu atât mai mult cu cât s-a petrecut în fața jurnaliștilor.

Macron l-a abordat pe președintele SUA, Joe Biden, într-o manieră neprotocolară, folosind apelativul ”Joe”, pentru a-i povesti despre efortul său privind creșterea producției de petrol în Orient și convorbirea pe care a avut-o cu liderul Emiratelor Arabe.

Acest moment ”delicat” a fost comentat pe Facebook de fostul consilier prezidențial Sebastian Lăzăroiu.

”Am tot încercat să găsesc rațiuni strategice pentru datul în stambă al lui Macron din ultimele luni. Convorbirile lui nesfârșite cu Putin, pe fondul unei agresiuni sângeroase în Ucraina, declarațiile cel puțin ciudate că "nu trebuie să umilim Rusia", în fine...Am zis că omul era încolțit de la stânga și de la dreapta de prietenii lui Putin și voia să mai ciugulească ceva electorat înainte de alegeri.

Astăzi, însă, scena în care întrerupe convorbirea între Biden și consilierul lui, în fața camerelor de luat vederi, ca să dezvăluie ce-a vorbit el cu MBZ, șeful Emiratelor, despre posibilitatea măririi producției de petrol e tragic-caraghioasă.

Scuza că n-a văzut că erau filmați (consilierul lui Biden reușește să-l avertizeze, dar asta după ce Macron deșertase o parte din tolba cu povești) nu mi se pare credibilă. Cred că, dimpotrivă, a văzut că se filmează și-a vrut să mai arate lumii încă o dată ce mare diplomat și negociator e el.

Sigur, nu vreau să minimalizez rolul Franței, dar în povestea spinoasă cu OPEC și mărirea producției de petrol, americanii au de departe mai multe pârghii. Biden urmează să plece la Riad la mijlocul lui iulie, călcându-și pe inimă, adică impotriva promisiunilor că nu va avea de-a face cu prințul moștenitor, pe care îl numise paria.

Mă rog, pe fondul ăsta în care SUA au inițiativa (dar și pârghiile), vine Macron și-l busculează pe "Joe", de față cu presa, ca să-i povestească ce sfori a tras el cu emirații. Jenant! N-a mai avut răbdare să-i povestească înauntru (tocmai urmau să intre) și a făcut o "gafă". E numai poza de omul ăsta. Ar trebui să avem așteptări mici față de el”, scrie Sebastian Lăzăroiu.

This is hilarious! Such theatre! Mad Macron discussing important issues with Biden - who looks TOTALLY lost - right in the middle of a court of ‘journalists’. Each & every passing day becomes more of a 🤡 show pic.twitter.com/ilwPX0ugfi