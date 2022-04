Macron a promis Ucrainei mai mult sprijin, dar nu renunță la speranța de a-l „convinge” pe Putin

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că a discutat cu partenerii din NATO despre furnizarea unui sprijin financiar și militar suplimentar pentru Ucraina, în condițiile unei invazii ruse la scară largă. În același timp, nu a renunțat la speranța de a-l „convinge” pe Vladimir Putin să renunțe la războiul din Ucraina.

Liderul francez a scris despre acest lucru pe pagina sa de Twitter miercuri, 20 aprilie. El a menționat că a discutat despre acțiuni suplimentare cu partenerii pentru a „descuraja Rusia să continue conflictul”.

"Printr-o videoconferință cu partenerii noștri, ne-am reafirmat unitatea și hotărârea de a acționa pentru a descuraja Rusia de la continuarea conflictului. Vom continua să creștem asistența financiară, militară și umanitară în sprijinul bărbaților și femeilor ucrainene", a scris Macron.

En visioconférence avec nos partenaires, nous avons confirmé notre unité et notre détermination à agir pour dissuader la Russie de poursuivre le conflit. Nous continuerons d'intensifier notre aide financière, militaire et humanitaire en soutien aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens. pic.twitter.com/HJ6n5bubc9