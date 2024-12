Macron îi mulţumeşte lui Gisèle Pelicot: ”Demnitatea și curajul dumneavoastră au mișcat și inspirat întreaga lume” FOTO

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a mulţumit vineri, 20 decembrie, pe X, lui Gisèle Pelicot, pentru curajul și demnitatea de care a dat dovadă pe parcursul procesului violurilor de la Mazan, relatează AFP.

Gisèle Pelicot a devenit un simbol feminist după ce a refuzat audieri cu uşile închise.

„Mulțumesc, Gisèle Pélicot, pentru acest apel la dreptate, în numele căruia ați înfruntat încercarea cu capul sus. Pentru femei, care au acum pentru totdeauna o deschizătoare de drumuri ce le vorbește și le susține lupta. Pentru noi toți, pentru că demnitatea și curajul dumneavoastră au mișcat și inspirat Franța și întreaga lume”, a adăugat el.

Merci Gisèle Pélicot.

Pour ce mot de justice au nom duquel vous avez affronté l’épreuve tête haute.

Pour les femmes, qui ont pour toujours une éclaireuse pour parler et lutter.

Pour nous tous, car votre dignité et votre courage ont ému et inspiré la France et le monde. pic.twitter.com/6203dON8t4