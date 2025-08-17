Emmanuel Macron, tranșant înainte de întâlnirea din Biroul Oval. „Există un singur agresor, Rusia, un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat duminică, 17 august, după reuniunea Coaliției de Voință, că există un singur agresor și acela este Rusia.

„Există un singur agresor, Rusia. Există un stat care propune o pace care nu este altceva decât o capitulare, și acesta este Rusia. Nu pot exista discuții fără ucraineni și europeni”, a declarat Emmanuel Macron după două ore de reuniune în compania celor 30 de membri ai Coaliției de Voință.

„Am pregătit această reuniune într-un context extrem de grav atât pentru Ucraina, cât și pentru întreaga Europă”, a adăugat el.

El a prezentat obiectivele reuniunii de luni de la Washington, reamintind că „dorim o pace solidă, durabilă și care să respecte suveranitatea teritorială a tuturor țărilor”. „Orice acord care se bazează pe absența armatei ucrainene nu ar fi sincer”.

„Rusia este o putere imperialistă și revizionistă, care nu și-a respectat niciodată promisiunile de pace și neagresiune. Dacă astăzi suntem slabi în fața Rusiei, vom pregăti conflictele de mâine. Acestea vor afecta ucrainenii. Și poate că și pe noi”, a mai declarat el.

Ads