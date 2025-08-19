Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral

Emmanuel Macron, discuție privată cu Trump lângă un microfon deschis FOTO captură video YouTube /AFP News Agency

Președintele Franței, Emmanuel Macron, prezent la Casa Albă pentru întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, a declarat luni, 18 august, că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral pentru încheierea invaziei începute în 2022. În momentele dinaintea discuției, președintele american i-a transmis discret un mesaj liderului francez, care a fost însă preluat de un microfon uitat deschis.

Înaintea reuniunii cu liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Donald Trump a fost surprins de un microfon uitat deschis spunându-i președintelui Franței, Emmanuel Macron, că liderul de la Kremlin vrea să ajungă la o soluție pentru războiul din Ucraina ca o favoare făcută lui personal, relatează CNN.

„Cred că vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Trump președintelui francez Emmanuel Macron în East Room. „Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar suna”, spune Trump despre Vladimir Putin, pe care săptămâna trecută l-a primit cu covor roșu în Alaska.

Președintele SUA este auzit, de asemenea, vorbind despre organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre care Trump a declarat public că crede că va avea loc.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că cel mai important rezultat al discuțiilor de luni, de la Casa Albă, a fost disponibilitatea SUA de a lucra la conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, relatează CNN. Orice discuții între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să aibă loc mai întâi într-un format bilateral, înainte de o întâlnire trilaterală cu președintele american Donald Trump, a spus Macron.

„Am convenit asupra mai multor puncte importante care nu erau la fel de clare acum câteva zile sau săptămâni”, a spus Macron, adăugând că „primul și cel mai important” a fost angajamentul SUA de a dezvolta în continuare planurile de securitate.

Garanții de securitate pentru Ucraina

„Astăzi s-a convenit că vom colabora cu Statele Unite ale Americii la conținutul acestor garanții de securitate și la cooperarea pe care fiecare parte este pregătită să o ofere”, a spus Macron. Macron a spus că „Coaliția de Voință”, pe care liderii europeni o construiesc din februarie, a ajuns acum la 30 de țări, indicând o extindere și o consolidare a sprijinului pentru securitatea Ucrainei.

Președintele francez a adăugat că aceste discuții pot avea loc numai în condiții de încetare a focului, spunând: „Numiți-o armistițiu sau încetare a focului, dar nu putem purta discuții sub bombardamente”.

Macron a declarat că salută convingerea lui Trump în „capacitatea sa de a ajunge la un acord” cu Putin și că vrea să creadă că Putin dorește un acord de pace, dar a avertizat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, Europa trebuie să fie pregătită să intervină.

