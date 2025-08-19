Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral

Autor: Aniela Manolea
Marti, 19 August 2025, ora 08:45
3679 citiri
Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
Emmanuel Macron, discuție privată cu Trump lângă un microfon deschis FOTO captură video YouTube /AFP News Agency

Președintele Franței, Emmanuel Macron, prezent la Casa Albă pentru întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, a declarat luni, 18 august, că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral pentru încheierea invaziei începute în 2022. În momentele dinaintea discuției, președintele american i-a transmis discret un mesaj liderului francez, care a fost însă preluat de un microfon uitat deschis.

Înaintea reuniunii cu liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Donald Trump a fost surprins de un microfon uitat deschis spunându-i președintelui Franței, Emmanuel Macron, că liderul de la Kremlin vrea să ajungă la o soluție pentru războiul din Ucraina ca o favoare făcută lui personal, relatează CNN.

„Cred că vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Trump președintelui francez Emmanuel Macron în East Room. „Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar suna”, spune Trump despre Vladimir Putin, pe care săptămâna trecută l-a primit cu covor roșu în Alaska.

Președintele SUA este auzit, de asemenea, vorbind despre organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre care Trump a declarat public că crede că va avea loc.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că cel mai important rezultat al discuțiilor de luni, de la Casa Albă, a fost disponibilitatea SUA de a lucra la conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, relatează CNN. Orice discuții între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să aibă loc mai întâi într-un format bilateral, înainte de o întâlnire trilaterală cu președintele american Donald Trump, a spus Macron.

„Am convenit asupra mai multor puncte importante care nu erau la fel de clare acum câteva zile sau săptămâni”, a spus Macron, adăugând că „primul și cel mai important” a fost angajamentul SUA de a dezvolta în continuare planurile de securitate.

Garanții de securitate pentru Ucraina

„Astăzi s-a convenit că vom colabora cu Statele Unite ale Americii la conținutul acestor garanții de securitate și la cooperarea pe care fiecare parte este pregătită să o ofere”, a spus Macron. Macron a spus că „Coaliția de Voință”, pe care liderii europeni o construiesc din februarie, a ajuns acum la 30 de țări, indicând o extindere și o consolidare a sprijinului pentru securitatea Ucrainei.

Orice discuții între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să aibă loc mai întâi într-un format bilateral, înainte de o întâlnire trilaterală cu președintele american Donald Trump, a spus Macron.

Președintele francez a adăugat că aceste discuții pot avea loc numai în condiții de încetare a focului, spunând: „Numiți-o armistițiu sau încetare a focului, dar nu putem purta discuții sub bombardamente”.

Macron a declarat că salută convingerea lui Trump în „capacitatea sa de a ajunge la un acord” cu Putin și că vrea să creadă că Putin dorește un acord de pace, dar a avertizat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, Europa trebuie să fie pregătită să intervină.

Trump și Zelenki, din nou față în față
Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
08:45 - Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
Președintele Franței, Emmanuel Macron, prezent la Casa Albă pentru întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, a declarat luni, 18 august, că Ucraina și Rusia ar trebui să...
Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
08:26 - Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
La doar câteva ore după discuțiile de pace purtate de Volodimir Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene,...
Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută
08:01 - Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a început într-o notă relaxată, cu un compliment vestimentar din partea liderului american, în timp ce presa și...
Cancelarul Germaniei compară cedarea Donbasului către Rusia cu renunțarea SUA la Florida
07:27 - Cancelarul Germaniei compară cedarea Donbasului către Rusia cu renunțarea SUA la Florida
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a criticat ideea concesiilor teritoriale ale Ucrainei către Federația Rusă, care a invadat țara în 2014, pentru anexarea Crimeei, apoi în 2022....
Premierul Marii Britanii, "foarte mulțumit" după întâlnirea de la Casa Albă: "Rezultatele vor liniști oamenii din Europa, din Ucraina"
07:24 - Premierul Marii Britanii, "foarte mulțumit" după întâlnirea de la Casa Albă: "Rezultatele vor liniști oamenii din Europa, din Ucraina"
Premierul britanic Keir Starmer s-a declarat mulţumit de progresele obţinute la întâlnirea de luni de la Casa Albă, subliniind că discuţiile privind garanţiile de securitate şi cooperarea...
Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
07:15 - Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte....
Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA. Kievul va cumpăra de la Washington arme de 100 de miliarde de dolari
07:11 - Cum obține Ucraina garanții de securitate din partea SUA. Kievul va cumpăra de la Washington arme de 100 de miliarde de dolari
Pentru a obține garanții de securitate din partea SUA după un posibil acord de pace cu Federația Rusă, Ucraina va achiziționa arme americane de 100 de miliarde de dolari. Achiziția va fi...
Cedarea de teritorii către Rusia, o problemă care poate răsturna ordinea internațională și să declanșeze un efect de domino
04:36 - Cedarea de teritorii către Rusia, o problemă care poate răsturna ordinea internațională și să declanșeze un efect de domino
Întâlnirea dintre președintele Donald Trump și omologul său Vladimir Putin a fost probabil cel mai așteptat și mai mediatizat eveniment diplomatic de la începutul războiului din Ucraina,...
„Povestea” hărții de la Casa Albă cu Ucraina cucerită de Rusia. Cum ar fi încercat Trump să-l „constrângă” pe Zelenski să accepte cedarea de teritorii pentru pace
Ieri, 23:53 - „Povestea” hărții de la Casa Albă cu Ucraina cucerită de Rusia. Cum ar fi încercat Trump să-l „constrângă” pe Zelenski să accepte cedarea de teritorii pentru pace
Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al președintelui...
Când vor avea loc alegeri în Ucraina? Zelenski i-a răspuns lui Trump în Biroul Oval
Ieri, 23:48 - Când vor avea loc alegeri în Ucraina? Zelenski i-a răspuns lui Trump în Biroul Oval
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că este deschis organizării de alegeri în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia, cu condiția...
Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni și Zelenski din Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Cum merg negocierile
Ieri, 23:47 - Donald Trump a întrerupt discuțiile cu liderii europeni și Zelenski din Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Cum merg negocierile
Președintele american Donald Trump ar fi întrerupt discuțiile cu liderii europeni prezenți în Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin. Conform informațiilor oferite de...
După planurile pentru summitul trilateral între Rusia, Ucraina și SUA, Emmanuel Macron cere organizarea unei reuniuni „cvadripartite”
Ieri, 23:08 - După planurile pentru summitul trilateral între Rusia, Ucraina și SUA, Emmanuel Macron cere organizarea unei reuniuni „cvadripartite”
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Casa Albă, că deși o reuniune trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va fi necesară și organizarea unei reuniuni...
Marea absentă de la discuțiile din SUA. Țara europeană a cărei lipsă „a surprins”. Cum s-a ajuns în această situație
Ieri, 22:49 - Marea absentă de la discuțiile din SUA. Țara europeană a cărei lipsă „a surprins”. Cum s-a ajuns în această situație
Liderii europeni au mers luni la Washington, pentru discuții privind pacea din Ucraina. Premierul britanic Keir Starmer a ajuns primul, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost...
Trump, Zelenski și liderii europeni, întâlnire la Casa Albă pentru pace în Ucraina: „Am avut o zi foarte reușită și discuții pentru a pune capăt crimelor”
Ieri, 22:41 - Trump, Zelenski și liderii europeni, întâlnire la Casa Albă pentru pace în Ucraina: „Am avut o zi foarte reușită și discuții pentru a pune capăt crimelor”
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit luni, 18 august, la Casa Albă, cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre condițiile unui...
Harta cu Ucraina, România, Moldova și Rusia, afișată în Biroul Oval în timpul discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Cât teritoriu controlează Kremlinul. „O amintire crudă la Washington”
Ieri, 22:25 - Harta cu Ucraina, România, Moldova și Rusia, afișată în Biroul Oval în timpul discuțiilor dintre Trump și Zelenski. Cât teritoriu controlează Kremlinul. „O amintire crudă la Washington”
În timpul discuției dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, luni, 18 august, în Biroul Oval era afișată o hartă a Ucrainei. Pe hartă se poate vedea că teritoriul aflat sub controlul...
Momentul în care jurnalistul care l-a criticat în iarnă pe Zelenski că nu poartă costum îl complimentează. „Domnule președinte, arătați fabulos”
Ieri, 21:57 - Momentul în care jurnalistul care l-a criticat în iarnă pe Zelenski că nu poartă costum îl complimentează. „Domnule președinte, arătați fabulos”
Jurnalistul conservator Brian Glenn, care în februarie l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în Biroul Oval, a făcut luni un schimb de glume cu...
Cum s-a văzut întâlnirea dintre Trump și Zelenski în Biroul Oval. Președintele Ucrainei a zis „mulțumesc” de patru ori în 10 secunde, după ce JD Vance l-a făcut nerecunoscător în februarie
Ieri, 21:49 - Cum s-a văzut întâlnirea dintre Trump și Zelenski în Biroul Oval. Președintele Ucrainei a zis „mulțumesc” de patru ori în 10 secunde, după ce JD Vance l-a făcut nerecunoscător în februarie
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni, 18 august, a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi...
Va mai ajuta Trump Ucraina în cazul în care discuțiile despre pace vor eșua? Răspunsul președintelui SUA
Ieri, 21:42 - Va mai ajuta Trump Ucraina în cazul în care discuțiile despre pace vor eșua? Răspunsul președintelui SUA
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul discuțiilor pe care le are la Washington cu omologul său...
Cei trei președinți pe care Vladimir Putin i-a sunat înainte ca Volodimir Zelenski să vorbească cu Donald Trump. Ce le-a transmis liderul de la Kremlin
Ieri, 20:21 - Cei trei președinți pe care Vladimir Putin i-a sunat înainte ca Volodimir Zelenski să vorbească cu Donald Trump. Ce le-a transmis liderul de la Kremlin
Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, s-a angajat luni într-o serie de demersuri diplomatice, sunându-i pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud pentru a sublinia că nu este izolat...
Volodimir Zelenski îi cere președintelui SUA să impună Rusiei pacea „cu forța”. „Trump dispune de această forță”
Ieri, 19:50 - Volodimir Zelenski îi cere președintelui SUA să impună Rusiei pacea „cu forța”. „Trump dispune de această forță”
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea ''cu forța'', reluând termenii utilizați de liderul american înaintea unei reuniuni cruciale...
#Emmanuel Macron, #Donald Trump, #razboi Ucraina, #Rusia, #intalnire trump zelenski washington , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
ObservatorNews.ro
Bugetarii care vor avea salariile taiate cu 30%. Venitul sefilor din institutii
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: vor sa-i achite clauza de reziliere lui Edi Iordanescu! Salariu urias pentru antrenor

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grecii se revoltă din cauza românilor și bulgarilor care cumpără case de vacanță în zonele turistice. Motivul pentru care solicită intervenția guvernului
  2. Cârtița „Sfânta Maria” a început lucrările la secțiunea sudică a metroului M6 Otopeni-București. Ce se întâmplă cu finanțarea proiectului FOTO
  3. Liderul opoziției maghiare se teme că Rusia va interveni în alegerile din Ungaria, pentru a-l menține la putere pe Viktor Orbán
  4. Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei riscă până la închisoare până la 10 ani. 32 de capete de acuzare, inclusiv 4 violuri
  5. Coreea de Nord se pregătește de război nuclear cu SUA și Coreea de Sud. Ordinul dat de liderul Kim Jong-un
  6. Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral
  7. Negocieri la Casa Albă, atacuri în Ucraina. Rusia a lansat drone și rachete balistice la scurt timp după întâlnirea lui Trump cu liderii europeni
  8. Semnalul de alarmă tras de CTP: „Există o probabilitate înspăimântătoare ca peste o lună și ceva în R. Moldova să avem graniță cu Rusia!”
  9. Cât costă și de unde poate fi cumpărat costumul pentru care Zelenski a fost lăudat la Casa Albă. Schimb de replici cu ziaristul care l-a criticat la vizita trecută
  10. Meteorologii au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Ce ne așteaptă în luna septembrie