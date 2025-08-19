Ce i-a spus Trump lui Macron în apropierea unui microfon uitat deschis. Președintele Franței crede că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral

Marti, 19 August 2025, ora 08:45
Emmanuel Macron, discuție privată cu Trump lângă un microfon deschis FOTO captură video YouTube /AFP News Agency
Președintele Franței, Emmanuel Macron, prezent la Casa Albă pentru întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, a declarat luni, 18 august, că Ucraina și Rusia ar trebui să negocieze bilateral pentru încheierea invaziei începute în 2022. În momentele dinaintea discuției, președintele american i-a transmis discret un mesaj liderului francez, care a fost însă preluat de un microfon uitat deschis.
Înaintea reuniunii cu liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Donald Trump a fost surprins de un microfon uitat deschis spunându-i președintelui Franței, Emmanuel Macron, că liderul de la Kremlin vrea să ajungă la o soluție pentru războiul din Ucraina ca o favoare făcută lui personal, relatează CNN.
„Cred că vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Trump președintelui francez Emmanuel Macron în East Room. „Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar suna”, spune Trump despre Vladimir Putin, pe care săptămâna trecută l-a primit cu covor roșu în Alaska.
Președintele SUA este auzit, de asemenea, vorbind despre organizarea unei întâlniri trilaterale cu Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre care Trump a declarat public că crede că va avea loc.
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că cel mai important rezultat al discuțiilor de luni, de la Casa Albă, a fost disponibilitatea SUA de a lucra la conținutul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, relatează CNN. Orice discuții între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar trebui să aibă loc mai întâi într-un format bilateral, înainte de o întâlnire trilaterală cu președintele american Donald Trump, a spus Macron.
„Am convenit asupra mai multor puncte importante care nu erau la fel de clare acum câteva zile sau săptămâni”, a spus Macron, adăugând că „primul și cel mai important” a fost angajamentul SUA de a dezvolta în continuare planurile de securitate.
Garanții de securitate pentru Ucraina
„Astăzi s-a convenit că vom colabora cu Statele Unite ale Americii la conținutul acestor garanții de securitate și la cooperarea pe care fiecare parte este pregătită să o ofere”, a spus Macron. Macron a spus că „Coaliția de Voință”, pe care liderii europeni o construiesc din februarie, a ajuns acum la 30 de țări, indicând o extindere și o consolidare a sprijinului pentru securitatea Ucrainei.
Președintele francez a adăugat că aceste discuții pot avea loc numai în condiții de încetare a focului, spunând: „Numiți-o armistițiu sau încetare a focului, dar nu putem purta discuții sub bombardamente".
Președintele francez a adăugat că aceste discuții pot avea loc numai în condiții de încetare a focului, spunând: „Numiți-o armistițiu sau încetare a focului, dar nu putem purta discuții sub bombardamente”.
Macron a declarat că salută convingerea lui Trump în „capacitatea sa de a ajunge la un acord” cu Putin și că vrea să creadă că Putin dorește un acord de pace, dar a avertizat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, Europa trebuie să fie pregătită să intervină.
