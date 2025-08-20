Schimb de replici acide între Emmanuel Macron și Benjamin Netanyahu. „Amalgame și manipulări”

Autor: Catalina Sirbu
Marti, 19 August 2025, ora 23:37
414 citiri
Schimb de replici acide între Emmanuel Macron și Benjamin Netanyahu. „Amalgame și manipulări”
La sfârşitul lunii iulie, Emmanuel Macron a anunţat că Franţa va recunoaşte statul Palestina FOTO Facebook/ The Prime Minister of Israel

Palatul Elysée a denunţat marţi, 19 august, ca fiind „eronată şi abjectă” acuzaţia prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care a considerat că dorinţa preşedintelui francez Emmanuel Macron de a recunoaşte statul palestinian alimentează antisemitismul.

Într-o scrisoare adresată şefului statului francez, Benjamin Netanyahu a afirmat că apelul lui Emmanuel Macron de a recunoaşte statul Palestina „ațâță focul antisemitismului”.

Scrisoarea şefului guvernului israelian „nu va rămâne fără răspuns”, a transmis Preşedinţia franceză, care a afirmat, de asemenea, că „Republica protejează şi va proteja întotdeauna compatrioţii săi de confesiune evreiască”.

„Perioada actuală necesită seriozitate şi responsabilitate, nu amalgame şi manipulări”, a declarat Palatul Elysée.

„Violenţele împotriva comunităţii evreieşti sunt inadmisibile. De aceea, dincolo de condamnări, şeful statului a cerut în mod sistematic tuturor guvernelor sale din 2017 – şi cu atât mai mult după atentatele teroriste din 7 octombrie 2023 – cea mai mare fermitate faţă de autorii actelor antisemite”, a explicat Preşedinţia franceză.

„Vă invit să înlocuiţi slăbiciunea cu acţiunea, calmul cu voinţa şi să faceţi acest lucru înainte de o dată clară: noul an evreiesc, 23 septembrie 2025”, i-a transmis Benjamin Netanyahu lui Emmanuel Macron în scrisoarea trimisă. „Sunt îngrijorat de creşterea alarmantă a antisemitismului în Franţa şi de lipsa de acţiuni decisive din partea guvernului dumneavoastră pentru a face faţă acestei situaţii. În ultimii ani, antisemitismul a devastat oraşele franceze”, a afirmat Benjamin Netanyahu. „De la declaraţiile dumneavoastră publice în care aţi atacat Israelul şi aţi anunţat recunoaşterea unui stat palestinian, acesta a crescut”, susţine premierul israelian.

La sfârşitul lunii iulie, Emmanuel Macron a anunţat că Franţa va recunoaşte statul Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie. În urma acestui anunţ, peste zece ţări occidentale, printre care Canada şi Australia, au îndemnat şi alte ţări din lume să facă acelaşi lucru.

„În urma atacului sălbatic al Hamas împotriva poporului israelian din 7 octombrie 2023, extremiştii pro-Hamas şi radicalii de stânga au lansat o campanie de intimidare, vandalism şi violenţă împotriva evreilor din toată Europa”, campanie ce „s-a intensificat în Franţa” sub mandatul lui Emmanuel Macron, a acuzat premierul israelian.

„Apelul dumneavoastră la crearea unui stat palestinian ațâță acest foc antisemit. (...). Acest lucru recompensează teroarea Hamas, întăreşte refuzul Hamas de a elibera ostaticii, îi încurajează pe cei care îi ameninţă pe evreii francezi şi favorizează ura împotriva evreilor care bântuie acum pe străzile dumneavoastră”, continuă Benjamin Netanyahu.

La BFMTV, Benjamin Haddad, ministru francez delegat pentru Europa, a replicat marţi: „Franţa nu are ce lecţii să înveţe în lupta împotriva antisemitismului”. El a cerut să nu se „instrumentalizeze” subiectul „antisemitismului care otrăveşte societăţile europene”.

#Emmanuel Macron, #Benjamin Netanyahu, #Franta, #Israel, #razboi Gaza , #Israel Fasia Gaza
