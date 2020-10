Franta anunta reinstituirea starii de urgenta. Anuntul facut de presedintele Macron, cand rata testelor pozitive a ajuns la 12%

In Franta, starea de urgenta s-a incheiat la 10 iulie, iar incepand din 16 octombrie, de la miezul noptii, pe intreg teritoriul, este instituita din nou din cauza agravarii epidemiei. Emmanuel Macron se va adresa vineri seara intr-un interviu televizat cu jurnalisti de la France 2 si TF1, la ora 19.55. Seful statului va vorbi si despre situatia sanitara si va anunta restrictii, precum si masuri economice si sociale, potrivit BFM TV.12.993 de cazuri au fost depistate intre luni si marti in Franta, 117 persoane au murit de Covid (dintre care 84 in spital) si rata testelor pozitive a ajuns la 12%.In prezent, 8.949 de persoane sunt spitalizate si 1.700 sunt la terapie intensiva.