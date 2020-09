Parisul amana o reuniune ministeriala franco-rusa din cauza afacerii Navalnii. Vizita lui Macron la Moscova, pusa sub semnul intrebarii

"Avand in vedere circumstantele actuale si dupa o discutie cu autoritatile ruse, s-a decis amanarea reuniunii Consiliului franco-rus de cooperare pe probleme de securitate la o data ulterioara", a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei de la Paris, Agnes von der Muhll.Precedenta reuniune "2+2" (externe si aparare) dintre Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, Serghei Lavrov si Serghei Soigu, din septembrie 2019, la Moscova, a marcat inceputul "dialogului strategic" dorit de presedintele francez, Emmanuel Macron Seful statului francez, considerand ca Rusia priveste prea mult spre China, a mizat la acea data pe aceasta apropiere pentru a incerca sa insufle o atmosfera de destindere in Europa si sa rezolve conflictul ucrainean, pe fondul unui nou razboi rece cu Moscova.Dialogul dorit nu a dat pana in prezent "rezultate tangibile", potrivit ministrului francez al apararii, Florence Parly.Vizita presedintelui Emmanuel Macron, programata in urmatoarele saptamani la Moscova, ar putea fi, de asemenea, pusa in discutie din cauza afacerii Navalnii. "Totul este posibil", a afirmat o sursa diplomatica franceza, citata de AFP.