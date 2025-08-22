Marcon sare în apărarea soției sale, după conspirațiile lansate online de extremiștii MAGA: „Vorbim despre statutul Primei Doamne a Franței”

Președintele francez Emmanuel Macron a sărit în apărarea soției sale, Brigitte, vorbind despre procesul pe care cei doi i l-au intentat influenceriței americane de extremă dreapta Candace Owens. Macron susține că procesul este necesar și a fost inițiat pentru a-și „apăra onoarea”.

Într-un interviu exclusiv acordat publicației „Paris Match” înaintea summitului de la Washington, președintele francez Emmanuel Macron a intervenit public cu privire la campania de denigrare la adresa primei doamne. Acesta a explicat de ce au ales să "meargă până la capăt", scrie

Procesul a fost lansat după ce, anul trecut, Owens, în vârstă de 36 de ani, a susținut pe YouTube o teorie excentrică, conform căreia soția lui Macron, Brigitte, în vârstă de 72 de ani, s-a născut bărbat. Owens a lansat o serie de podcasturi numită „Becoming Brigitte”, în care explorează conspirația. Ea susține că Brigitte s-a născut sub numele de „Jean-Michel Trogneux”.

Acțiunile ei i-au determinat pe Macron și soția sa să intenteze un proces în SUA împotriva lui Owens în iulie, susținând că „au suferit daune substanțiale la adresa reputației” și au cheltuit „sume considerabile de bani pentru a corecta situația publică”.

„A devenit atât de mare în Statele Unite încât a trebuit să răspundem”, a declarat Macron pentru Paris Match despre avertizările că luarea de măsuri legale împotriva ei ar putea duce la „efectul Streisand”, respectiv să atragă și mai multă atenție asupra acestor teorii.

„Este vorba de a susține adevărul. Este vorba despre apărarea onoarei mele. Vorbim despre statutul civil al Primei Doamne a Franței, o soție, o mamă, o bunică. Nu este libertate de exprimare să vrei să împiedici stabilirea adevărului”, a spus Macron, într-o declarație țintită către administrația Trump, care a catalogat procesul drept „o încălcare a libertății de exprimare”.

„Nu este libertate de exprimare să vrei să împiedici restabilirea adevărului. Cei care vorbesc despre această presupusă libertate de exprimare sunt cei care interzic jurnaliștilor accesul în Biroul Oval. Nu accept asta”, a declarat Macron despre decizia administrației Trump de a interzice unele instituții media.

În schimb, susține el, Owens „știa foarte bine că folosea știri false pentru a provoca daune, în slujba unei ideologii și cu legături stabilite cu extrema dreaptă.”

Teoria conspirației a fost împărtășită pentru prima dată lumii în 2021 de „mediumul spiritual” Amandine Roy și Natacha Rey, auto-descrisă drept „jurnalistă de investigație independentă, autodidactă și care nu face parte din cercul restrâns al mass-media mainstream”, care lucra pentru o mică firmă de uleiuri esențiale.

A fost reluată în SUA, fiind discutată de personalități de top ale MAGA, inclusiv Tucker Carlson și Joe Rogan.

De când procesul de 22 de capete de acuzare a fost intentat în Delaware, Owens și-a intensificat atacurile și a descris acțiunea de calomnie drept „aiureală” și „o practică vicioasă în relații publice”.

Ea a declarat că este „pe deplin pregătită să înfrunte această bătălie” și a promis că o va duce în Delaware.

Procesul intentat de soții Macron susține că Owens a ignorat în mod repetat cererile de retragere a afirmațiilor sale false și continuă să profite de pe urma acestora.

Nu a fost încă stabilită o dată de proces.

La începutul acestei luni, s-a dezvăluit că avocații angajați de Brigitte și Emmanuel Macron au angajat anchetatori de top pentru a investiga informațiile despre Owens înainte de a o da în judecată.

Ca parte a procesului legal, cuplul a angajat anchetatori de la Nardello & Co., o firmă de informații corporative de top, relatează FT.

În raportul său, Nardello & Co. a descris legăturile lui Owens cu extrema dreaptă din Franța, precum și conexiunile sale cu figuri populiste atât din Marea Britanie, cât și din SUA, împreună cu interacțiunile sale online cu un naționalist rus.

De asemenea, se pare că au subliniat trecerea ei de la o liberală autoidentificată la o conservatoare la începutul carierei sale, precum și sprijinul ei pentru Donald Trump, pe care l-a abandonat recent.

