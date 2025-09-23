Macron, pus să meargă pe jos de Trump. Coloana oficială i-a fost blocată în New York: „Totul este închis pentru tine” VIDEO

Emmanuel Macron, discutând cu un agent de poliție din New York. FOTO: Twitter/@AlertesInfos

Președintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut într-un discurs istoric Palestina ca stat la tribuna ONU, deoarece convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecție.

Această scenă a fost filmată de publicația Brut, care l-a surprins pe președintele Republicii Franceze pe străzile din Big Apple discutând cu un polițist.

”Îmi pare rău, domnule președinte, îmi pare cu adevărat rău. Totul este blocat, pentru moment”, și-a cerut scuze agentul.

Circulația rutieră a fost blocată pentru a lăsa să treacă convoiul lui Donald Trump, i-a explicat el.

”Dacă nu-l vedeți venind, lăsați-mă să traversez”, i-a cerut Emmanuel Macron.

Însă, văzând că cererea sa este zadarnică, vizibil amuzat, șeful statului francez l-a sunat direct pe omologul său american.

”Ce mai faci? Ia ghicește, trebuie să am răbdare în stradă, pentru că totul este închis pentru tine”, îi spune el.

Situația s-a deblocat apoi parțial, potrivit jurnalistului Remy Buisine, însă Emmanuel Macron nu a putut să urce înapoi în mașină.

Înconjurat de gărzi de corp și de echipele sale, președintele francez și-a continuat drumul de jos - timp de 30 de minute - pentru a se duce la un dineu organizat de reprezentața permanentă a Franței la ONU.

Pe drum, Emmanuel Macron și-a făcut selfie-uri și a fost pupat de trecători.

Emmanuel Macron a oficializat la tribunal ONU, cu câteva ore mai înainte, recunoașterea Palestinei ca stat, un gest puternic în contextul în care situația din Fâșia Gaza este de nesuportat.

După ce a tergiversat timp de mai multe luni, șeful statului francez a accelerat procesul recunoașterii, apreciind că acesta este singurul mijloc de păstrare a soluției cu două state, tot mai fragilă, având în vedere cuceririle militare și ale politicii anexării totale asumate de către premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Aproximativ zece state au urmat exemplul Franței la această sesiune ONU.

Însă această recunoaștere a iritat Statele Unite.

Donald Trump, un susținător fervent al Israelului, urmează să se exprime la tribuna ONU marți.

El urmează să condamne decizia Franței, pe care o consideră ”o recompensă pentru Hamas”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

