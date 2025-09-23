Macron, pus să meargă pe jos de Trump. Coloana oficială i-a fost blocată în New York: „Totul este închis pentru tine” VIDEO

Emmanuel Macron, discutând cu un agent de poliție din New York. FOTO: Twitter/@AlertesInfos

Președintele francez Emmanuel Macron a fost nevoit să meargă pe jos, la New York, după ce a recunoscut într-un discurs istoric Palestina ca stat la tribuna ONU, deoarece convoiul său a fost blocat de coloana oficială a lui Donald Trump la o intersecție.

Această scenă a fost filmată de publicația Brut, care l-a surprins pe președintele Republicii Franceze pe străzile din Big Apple discutând cu un polițist.

”Îmi pare rău, domnule președinte, îmi pare cu adevărat rău. Totul este blocat, pentru moment”, și-a cerut scuze agentul.

🇫🇷🇺🇸 INSOLITE | Emmanuel Macron a appelé Donald Trump car le convoi du président des États-Unis le bloquait dans les rues de New York. (Brut) pic.twitter.com/YL0EqY9RPY — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 23, 2025

Circulația rutieră a fost blocată pentru a lăsa să treacă convoiul lui Donald Trump, i-a explicat el.

”Dacă nu-l vedeți venind, lăsați-mă să traversez”, i-a cerut Emmanuel Macron.

Însă, văzând că cererea sa este zadarnică, vizibil amuzat, șeful statului francez l-a sunat direct pe omologul său american.

”Ce mai faci? Ia ghicește, trebuie să am răbdare în stradă, pentru că totul este închis pentru tine”, îi spune el.

Situația s-a deblocat apoi parțial, potrivit jurnalistului Remy Buisine, însă Emmanuel Macron nu a putut să urce înapoi în mașină.

Înconjurat de gărzi de corp și de echipele sale, președintele francez și-a continuat drumul de jos - timp de 30 de minute - pentru a se duce la un dineu organizat de reprezentața permanentă a Franței la ONU.

Pe drum, Emmanuel Macron și-a făcut selfie-uri și a fost pupat de trecători.

Emmanuel Macron a oficializat la tribunal ONU, cu câteva ore mai înainte, recunoașterea Palestinei ca stat, un gest puternic în contextul în care situația din Fâșia Gaza este de nesuportat.

There is a solution, a way of breaking this cycle of war and destruction. It lies in the recognition of the other, of his legitimacy, humanity and dignity. pic.twitter.com/kTYH5GfVWG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

După ce a tergiversat timp de mai multe luni, șeful statului francez a accelerat procesul recunoașterii, apreciind că acesta este singurul mijloc de păstrare a soluției cu două state, tot mai fragilă, având în vedere cuceririle militare și ale politicii anexării totale asumate de către premierul israelian Benjamin Netanyahu.

I declare that today, France recognizes the State of Palestine. pic.twitter.com/8kg6xukuO0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Aproximativ zece state au urmat exemplul Franței la această sesiune ONU.

142 States for a peace and security plan for all. The time has come. pic.twitter.com/dUMjVJG6HP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 23, 2025

Însă această recunoaștere a iritat Statele Unite.

Le temps de la paix est venu. https://t.co/jah3FiXh4C — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2025

Donald Trump, un susținător fervent al Israelului, urmează să se exprime la tribuna ONU marți.

El urmează să condamne decizia Franței, pe care o consideră ”o recompensă pentru Hamas”, potrivit unei purtătoare de cuvânt a Casei Albe.

