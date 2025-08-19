Avertismentul lui Macron după summitul istoric de la Casa Albă privind Ucraina: ”Putin e un prădător, un căpcăun la ușile noastre”

Emmanuel Macron îl consideră pe Putin un ”prădător” Europei FOTO X/@front_ukrainian

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat marți, 19 iunie, că Putin nu se va opri dacă Rusia anexează alte teritorii din Ucraina ca parte a procesului de pace. Liderul francez l-a numit „un prădător, un căpcăun la ușile noastre” care „are nevoie să continue să mănânce” pentru „propria sa supraviețuire”.

După discuțiile de la Casa Albă dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a îndemnat pe europeni „să nu fie naivi” în privința Rusiei, care va fi „o putere destabilizatoare de durată”.

„Începând din 2007-2008 (Războiul-fulger de opt zile în Georgia), președintele Putin și-a respectat rar angajamentele. El a fost în mod constant o putere destabilizatoare. Iar el a încercat să revizuiască frontierele pentru a-și extinde puterea”, subliniază într-un interviu acordat LCI șeful statului francez.

Președintele francez consideră că „Rusia a devenit o putere de destabilizare de durată și o amenințare potențială pentru mulți dintre noi”.

„O țară care investește 40% din buget în asemenea echipamente, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni la stare de pace și la un sistem democratic deschis de pe o zi pe alta”, avertizează el.

Ads

„Așadar, inclusiv pentru propria sa supraviețuire, el (Putin) are nevoie să continue să mănânce. Asta e. Și este, așadar, un prădător, este un căpcăun la ușile noastre. Nu spun că încă de mâine va ataca Franța, dar, în fine, este o amenințare pentru europeni (...). Nu trebuie să fim naivi”, a subliniat șeful statului francez.

Acest interviu a fost realizat la sfârșitul unei întâlniri, la Washington, între Donald Trump și mai mulți lideri europeni, la care a anunțat organizarea unei întâlniri între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Însă, în alt interviu, acordat postului american NBC News, Emmanuel Macron nu a ascuns că nu împărtășește optimismul lui Donald Trump în privința posibilității ajungerii la un acord de pace.

„Când mă uit la situație și la fapte, nu-l văd pe președintele Putin vrând pacea acum, dar poate că sunt prea pesimist”, a declarat el.

Ads