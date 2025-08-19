Avertismentul lui Macron după summitul istoric de la Casa Albă privind Ucraina: ”Putin e un prădător, un căpcăun la ușile noastre”

Marti, 19 August 2025, ora 13:04
768 citiri
Emmanuel Macron îl consideră pe Putin un ”prădător” Europei FOTO X/@front_ukrainian
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat marți, 19 iunie, că Putin nu se va opri dacă Rusia anexează alte teritorii din Ucraina ca parte a procesului de pace. Liderul francez l-a numit „un prădător, un căpcăun la ușile noastre” care „are nevoie să continue să mănânce” pentru „propria sa supraviețuire”.
După discuțiile de la Casa Albă dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a îndemnat pe europeni „să nu fie naivi” în privința Rusiei, care va fi „o putere destabilizatoare de durată”.
„Începând din 2007-2008 (Războiul-fulger de opt zile în Georgia), președintele Putin și-a respectat rar angajamentele. El a fost în mod constant o putere destabilizatoare. Iar el a încercat să revizuiască frontierele pentru a-și extinde puterea”, subliniază într-un interviu acordat LCI șeful statului francez.
Președintele francez consideră că „Rusia a devenit o putere de destabilizare de durată și o amenințare potențială pentru mulți dintre noi”.
„O țară care investește 40% din buget în asemenea echipamente, care a mobilizat o armată de peste 1,3 milioane de oameni, nu va reveni la stare de pace și la un sistem democratic deschis de pe o zi pe alta”, avertizează el.
„Așadar, inclusiv pentru propria sa supraviețuire, el (Putin) are nevoie să continue să mănânce. Asta e. Și este, așadar, un prădător, este un căpcăun la ușile noastre. Nu spun că încă de mâine va ataca Franța, dar, în fine, este o amenințare pentru europeni (...). Nu trebuie să fim naivi”, a subliniat șeful statului francez.
Acest interviu a fost realizat la sfârșitul unei întâlniri, la Washington, între Donald Trump și mai mulți lideri europeni, la care a anunțat organizarea unei întâlniri între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
Însă, în alt interviu, acordat postului american NBC News, Emmanuel Macron nu a ascuns că nu împărtășește optimismul lui Donald Trump în privința posibilității ajungerii la un acord de pace.
„Când mă uit la situație și la fapte, nu-l văd pe președintele Putin vrând pacea acum, dar poate că sunt prea pesimist”, a declarat el.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump și Zelenki, din nou față în față
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat marți, 19 iunie, că Putin nu se va opri dacă Rusia anexează alte teritorii din Ucraina ca parte a procesului de pace. Liderul francez l-a numit...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat eforturile liderilor occidentali și ale președintelui SUA de a pune capăt războiului din Ucraina și a subliniat că pacea durabilă...
Președintele american Donald Trump a convocat de urgență liderii europeni la Washington, într-un moment în care presiunile politice și diplomatice pentru oprirea războiului din Ucraina se...
Președintele Franței, Emmanuel Macron, prezent la Casa Albă pentru întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni, a declarat luni, 18 august, că Ucraina și Rusia ar trebui să...
La doar câteva ore după discuțiile de pace purtate de Volodimir Zelenski și Donald Trump la Casa Albă, Rusia a lansat un val de atacuri cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene,...
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a început într-o notă relaxată, cu un compliment vestimentar din partea liderului american, în timp ce presa și...
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a criticat ideea concesiilor teritoriale ale Ucrainei către Federația Rusă, care a invadat țara în 2014, pentru anexarea Crimeei, apoi în 2022....
Premierul britanic Keir Starmer s-a declarat mulţumit de progresele obţinute la întâlnirea de luni de la Casa Albă, subliniind că discuţiile privind garanţiile de securitate şi cooperarea...
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte....
Pentru a obține garanții de securitate din partea SUA după un posibil acord de pace cu Federația Rusă, Ucraina va achiziționa arme americane de 100 de miliarde de dolari. Achiziția va fi...
Întâlnirea dintre președintele Donald Trump și omologul său Vladimir Putin a fost probabil cel mai așteptat și mai mediatizat eveniment diplomatic de la începutul războiului din Ucraina,...
Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al președintelui...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că este deschis organizării de alegeri în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia, cu condiția...
Președintele american Donald Trump ar fi întrerupt discuțiile cu liderii europeni prezenți în Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin.
Conform informațiilor oferite de...
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Casa Albă, că deși o reuniune trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va fi necesară și organizarea unei reuniuni...
Liderii europeni au mers luni la Washington, pentru discuții privind pacea din Ucraina.
Premierul britanic Keir Starmer a ajuns primul, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost...
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit luni, 18 august, la Casa Albă, cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre condițiile unui...
În timpul discuției dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, luni, 18 august, în Biroul Oval era afișată o hartă a Ucrainei.
Pe hartă se poate vedea că teritoriul aflat sub controlul...
Jurnalistul conservator Brian Glenn, care în februarie l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în Biroul Oval, a făcut luni un schimb de glume cu...
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni, 18 august, a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi...
In rest, se vede... Vezi tot