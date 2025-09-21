Emmanuel Macron va recunoaște statul palestinian dar pune o condiție ca să deschidă o ambasadă. „Nu ar trebui să-i împingem către Hamas.”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 23:01
188 citiri
Emmanuel Macron va recunoaște statul palestinian dar pune o condiție ca să deschidă o ambasadă. „Nu ar trebui să-i împingem către Hamas.”
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO: Hepta

Președintele francez Emmanuel Macron urmează să anunțe luni recunoașterea statului Palestina de către Franța.

Însă eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas este „o condiție clară înainte de a deschide o ambasadă”, a declarat șeful statului francez într-un interviu acordat duminică postului american CBS.

„Aceasta este prima serie de condiții și cerințe pe care le vom pune în aplicare în procesul de pace. Dar vom anunța în 22 recunoașterea statului palestinian.”

Recunoașterea statului Palestina nu înseamnă să faci jocul Hamasului, a răspuns el celor care îi reproșează decizia, în special celor din Statele Unite. „Nu răspund așteptărilor Hamasului”, care este „obsedat de distrugerea Israelului”, a susținut el. „Dar recunosc legitimitatea atâtor palestinieni care doresc un stat, care sunt un popor. Ei vor o națiune, vor un stat, și nu ar trebui să-i împingem către Hamas.”

Emmanuel Macron și-a reafirmat, de asemenea, dezacordul profund față de politica militară condusă de Benjamin Netanyahu în Gaza. El a recunoscut mai întâi că această politică de distrugere a Hamas a avut un anumit „succes” militar „pentru că au ucis toți liderii principali”. Dar, în fond, este un eșec, deoarece, dacă „armata israeliană a ucis probabil jumătate” din cei aproximativ „25.000 de combatanți ai Hamas”, grupul terorist „a reușit să recruteze echivalentul” de atunci. „Aveți la fel de mulți combatanți ca la început”, deci „dacă vrem să desființăm Hamas, războiul total nu este soluția, deoarece nu face decât să distrugă credibilitatea Israelului”.

