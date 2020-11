Ce contine proiectul de lege prin care Emmanuel Macron vrea sa lupte impotriva islamismului radical

Consiliul de imami va supraveghea instruirea imamilor francezi. Astfel, viitorii imami vor fi obligati sa respecte un cod deontologic precum si o carta a valorilor republicane.Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si ministrul de Interne s-au intalnit cu federatiile ce compun Consiliul francez al cultului musulman pentru a le cere sa conceapa un cod deontologic si moral al imamilor ce activeaza in Franta.Potrivit RFI, Consiliul francez al cultului musulman este format din noua federatii, iar la intalnirea cu presedintele Emmanuel Macron si cu ministrul de Interne, Gerald Darmanin au fost prezente opt dintre ele.Carta, mai arata sursa citata, va trebui finalizata in urmatoarele 15 zile. Documentul va fi realizat de Consiliul cultului musulman, iar Ministerul de Interne va trebui sa supravegheze conceperea textului.Emmanuel Macron recunoaste ca nu toti vor dori sa semneze viitoarea carta dar, fie sunt cu republica fie nu sunt, conchide presedintele Macron.Proiectul de lege privind combaterea islamului radical si a "separatismelor" a fost finalizat si transmis Parlamentului. Textul va fi prezentat in Consiliul de ministri in data de 9 decembrie.Potrivit proiectului, ura pe internet se pedepseste. Se prevad de asemenea sanctiuni specifice celor care fac presiuni asupra agentilor statului sau alesilor. Aceasta dupa ce s-a aflat si demonstrat ca profesorul Samuel Paty, asasinat prin decapitare de un islamist cecen in ziua de 16 octombrie, fusese mai intai hartuit online pentru ca le aratase elevilor sai caricaturi cu profetul Mahomed in cadrul unui curs despre libertatea de expresie.Se aduc, de asemenea, doua modificari majore codului penal. Se creeaza un nou delict de "punere in pericol a vietii cuiva prin difuzarea de informatii referitoare la viata sa privata", familiala sau profesionala, care ar putea permite identificarea sau localizarea sa. Delict va putea fi pedepsit cu maximum trei ani inchisoare si 45.000 de euro amenda Se creeaza, prin noul proiect de lege, pe langa parchetul din Paris, un grup de magistrati care se va ocupa special de combaterea urii pe internet. Autorii proiectului de lege scrie ca "in fata islamului radical, in fata tuturor separatismelor, am constatat ca arsenalul nostru juridic este in parte neputincios. Republica nu are mijloacele necesare pentru a actiona contra celor care vor sa o destabilizeze".Pentru a garanta transparenta conditiilor in care se practica un cult, se modifica legea din 1905 care cofinanteaza separarea bisericiilor de stat. Sunt in vizor finantariile, banii care alimenteaza asociatiile cultuale. Astfel, orice donatie de peste 10.000 de euro va trebuie supusa unei declaratii de resurse, la sectia financiara. Servicile financiare vor stii astfel cine pe cine finanteaza. Precizam ca in Franta 380 de lacasuri de cult, banuite de radicalizare, au fost inchise din 2018 incoace si 475 de straini aflati ilegal in Franta si fisati drept islamisti radicali, au fost expulzati din tara. Tot la acest capitol, se prevede o masura numita "anti-puci" menita sa evite preluarea controlului unei moscheei de catre extremisti islamisti.Un articol din lege prevede ca "o persoana care a fost condamnata pentru provocare la acte de terorism, de discriminare, de ura sau de violenta " sa poata fi interzisa de acces intr-un lacas de cult, noteaza RFI.Macron doreste sa puna capat definitiv scolarizarii la domiciliu incepand cu varsta de trei ani. In acest sens, fiecare copil scolarizabil, adica incepand cu varsta de trei ani, va primi un numar de identificare care va permite autoritatilor academice sa se asigure ca niciun copil nu este lipsit de drepturile sale la educatie.