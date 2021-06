Cum s-a aparat in fata instantei barbatul care l-a palmuit pe Macron: L-as fi provocat la un duel la rasarit

Barbatul, un somer in varsta de 28 de ani, a declarat in fata instantei din Valence ca inainte de vizita lui Macron s-a gandit sa arunce cu un ou sau o tarta in presedintele francez, adauga Reuters. "Cred ca Macron reprezinta foarte bine decaderea tarii noastre. Daca l-as fi provocat pe Macron la un duel la rasarit, ma indoiesc ca ar fi raspuns", a declarat barbatul.Macron a catalogat ulterior atacul ca un incident izolat si a declarat ca violenta si ura sunt amenintari la adresa democratiei.Tarel este acuzat de ultraj, infractiune care in Franta este pedepsibila cu pana la 3 ani de inchisoare si o amenda de 45.000 de euro.Intr-o scurta inregistrare publicata pe Twitter se vede cum presedintele francez s-a apropiat de o multime de oameni, moment in care un barbat l-a lovit peste fata. Individul imbracat intr-un tricou verde, cu ochelari de soare si cu o masca de protectie striga "Jos cu Macronia!" inainte de a-l lovi pe Macron.Ofiterii de securitate ai lui Macron l-au imobilizat rapid si l-au retras pe presedintele francez de la scena incidentului. Acesta si-a continuat apoi vizita.Agresorul le-a declarat politistilor ca are opinii "ultra de dreapta" si ca a fost apropiat de miscarea anti-guvernamentala "vestele galbene" a caror proteste au zguduit presedintia lui Macron.Procurorul de caz a declarat ca acesta nu este un membru al vreunui grup politic sau militant.Tare a fost arestat alaturi de un alt barbat din orasul sau natal Saint-Vallier.Politia a gasit arme, o copie a Mein Kampf si un steag rosiu cu secera si ciocanul la locuinta celui de-al doilea barbat care nu va fi pus sub acuzare pentru incidentul de marti.Insa acesta va fi acuzat de posesie ilegala de arme, procurorul local Alex Perrin contrazicand o informatie publicata initial in ziarul Le Parisien care afirma ca armele erau detinute legal.