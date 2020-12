Emmanuel Macron a anuntat ca va organiza un referendum care va reprezenta "o reforma constitutionala intr-un singur articol"

Presedintele francez isi doreste sa organizeze un referendum pentru "introducerea conceptelor de biodiversitate, mediu, lupta impotriva incalzirii globale" in articolul 1 din Constitutie a fost inclusa in cele 149 de propuneri facute de cei 150 de membri ai Conventiei cetatenesti privind clima."Va fi o reforma constitutionala intr-un singur articol", a declarat seful statului, potrivit Hotnews.Pe de alta parte, initiativa a fost criticata de adversarii politici."Acest lucru nu va schimba nimic: Carta Mediului are deja o valoare constitutionala", a sustinut senatorul Les Republicains (LR, dreapta, opozitie) Bruno Retailleau, care il acuza pe Emmanuel Macron ca urmareste "sa isi mascheze bilantul ecologic subtire", potrivit Digi24.CITESTE SI: Vladimir Putin l-a felicitat pe Biden pentru victoria in alegeri si se declara "pregatit de o colaborare"