Emmanuel Macron a criticat dur Consiliul de Securitate al ONU: Nu mai produce decizii utile

"Consiliul de Securitate, trebuie sa o spun, nu mai produce decizii utile", a spus Macron, conform unor afirmatii din interviu facute publice de Palatul Elysee.Franta este unul dintre cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU, alaturi de SUA, China Rusia si Marea Britanie. Fiecare membru poate impiedica prin veto adoptarea oricarei rezolutii. SUA blocheaza in mod traditional criticile la adresa Israelului. Printre altele, Rusia a impiedicat adoptarea de sanctiuni impotriva Siriei.In privinta Europei, Macron a reiterat ca Batranul Continent trebuie sa devina mai independent. SUA ii accepta pe europeni ca aliati numai daca "ne luam noi insine in serios si daca suntem suverani in privinta apararii", a declarat presedintele francez.In legatura cu alegerile prezidentiale recente din SUA, Macron a spus ca schimbarea administratiei la Washington este o oportunitate de a lucra asupra intelegerii reciproce a faptului "ca noi (europenii) continuam sa ne construim propria autonomie, asa cum SUA si China fac pentru ele".Macron a declansat anul trecut o dezbatere de luni de zile dupa ce a spus ca NATO este "in moarte clinica" si a cerut o regandire a Aliantei.Presedintele francez este nevoit, luni, sa faca un exercitiu de echilibristica primind vizita sefului diplomatiei americane, Mike Pompeo, care nu a recunoscut inca infrangerea presedintelui american republican Donald Trump in alegeri, dar indreptandu-si deja atentia spre viitorul lider de la Casa Alba , democratul Joe Biden , scrie AFP.Macron urmeaza sa il primeasca pe secretarul de stat american la Elysee, insa intrevederea se desfasoara departe de atentia publica, la fel ca si discutia dintre Mike Pompeo si omologul sau francez, Jean-Yves Le Drian.Pompeo incepe la Paris o vizita oficiala in mai multe state din Europa si Orientul Mijlociu.